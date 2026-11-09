Cuál es la historia del "Poncho Bandera" que usó Soledad Pastorutti en la previa de la misa del papa León XIV
La cantante apareció en el escenario del Monumento de los Españoles con el mismo poncho que usó ante Lionel Messi. Cuál es su historia detrás.
En una jornada histórica cargada de fe y devoción popular que congregó a más de dos millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires, la cantante Soledad Pastorutti fue la encargada de brindarle un marco musical inolvidable a la previa de la primera misa multitudinaria del papa León XIV. La artista apareció por sorpresa en el escenario erigido en el icónico Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, generando una profunda emoción entre la marea de fieles que aguardaba la llegada del Santo Padre a lo largo de un corredor de más de dos kilómetros sobre la avenida del Libertador.
Para esta ocasión tan especial, "La Sole" lució una prenda de vestir que acaparó todas las miradas por su fuerte carga simbólica: el codiciado "Poncho Bandera", una pieza artesanal de color celeste y blanco confeccionada por Graciela Carrasco y Ramón Baigorría, artesanos de la ciudad de Belén, Catamarca, pertenecientes al emprendimiento "Rua Chaky" ("hecho a mano").
La prenda original le había sido obsequiada a la cantautora durante la 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho el 19 de julio de este año para homenajear sus 30 años de carrera, y si bien ella se lo regaló al futbolista Agustín Giay en la despedida de Lionel Messi de la Selección, los propios artesanos crearon una réplica exacta para que la cantante lo luciera en este histórico evento religioso.
Acompañada en el escenario por su hermana Natalia Pastorutti, la folclorista santafesina ofreció un variado recorrido musical concebido para acompañar el clima de oración del público. Uno de los momentos más conmovedores de la presentación se vivió durante la interpretación a dúo del clásico “Alma Misionera”, un verdadero himno del cancionero católico que fue coreado al unísono por la multitud. A su vez, la grilla incluyó infaltables de su carrera como “A Don Ata” y “Entre a mi pago sin golpear”, además de títulos de gran profundidad espiritual como “La Viajera”, “Oración del Remanso” y una emotiva versión de “Aleluya” (Hallelujah).
Mientras la feligresía vibraba con el espectáculo en Palermo, el Pontífice de 71 años realizaba una emotiva parada previa en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, institución que alberga a 410 adultos con discapacidad. Allí, el Santo Padre remarcó que el verdadero progreso de una nación se mide por la inclusión de los más necesitados, antes de dirigirse hacia el predio palermitano para encabezar el oficio litúrgico.
La homilía de León XIV y la defensa de la familia ante el presidente Milei
Tras su arribo a bordo del Papamóvil entre vítores y banderas argentinas y vaticanas, el papa León XIV encabezó la misa principal ante la presencia del presidente Javier Milei, dirigentes políticos, autoridades de la Iglesia y una multitud enfervorizada. Durante su homilía, el Santo Padre centró su mensaje en la relevancia social y espiritual del núcleo familiar, al tiempo que advirtió con severidad sobre el impacto del trabajo precario, las adicciones y las recurrentes crisis sociales en la Argentina.
En ese contexto, el Romano Pontífice instó a la ciudadanía a no bajar los brazos frente a las dificultades actuales y expresó de forma categórica: “La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo. En su tierra, lugar de encuentro de culturas y de etnias diferentes, la familia ha sido la realidad donde transmitir la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada”. Asimismo, León XIV llamó a los padres a transmitir la fe mediante gestos cotidianos y concluyó advirtiendo: “No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”.
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