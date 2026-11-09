Cuál es la historia del "Poncho Bandera" que usó Soledad Pastorutti en la previa de la misa del papa León XIV

La homilía de León XIV y la defensa de la familia ante el presidente Milei

Tras su arribo a bordo del Papamóvil entre vítores y banderas argentinas y vaticanas, el papa León XIV encabezó la misa principal ante la presencia del presidente Javier Milei, dirigentes políticos, autoridades de la Iglesia y una multitud enfervorizada. Durante su homilía, el Santo Padre centró su mensaje en la relevancia social y espiritual del núcleo familiar, al tiempo que advirtió con severidad sobre el impacto del trabajo precario, las adicciones y las recurrentes crisis sociales en la Argentina.

En ese contexto, el Romano Pontífice instó a la ciudadanía a no bajar los brazos frente a las dificultades actuales y expresó de forma categórica: “La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo. En su tierra, lugar de encuentro de culturas y de etnias diferentes, la familia ha sido la realidad donde transmitir la fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada”. Asimismo, León XIV llamó a los padres a transmitir la fe mediante gestos cotidianos y concluyó advirtiendo: “No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”.