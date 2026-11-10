"Perdió al mejor del mundo": la declaración de Ronald Araújo antes de enfrentar a la Argentina

De todas maneras, la presencia de "Pajarito" en el amistoso todavía no está confirmada. El volante regresó a la convocatoria después de perderse la fecha FIFA de octubre por una lesión, pero continúa con una molestia física.

La Selección Argentina inicia una nueva etapa sin Messi

El partido ante Uruguay marcará el comienzo de una nueva etapa para el equipo de Scaloni, que convocó a 28 futbolistas para los compromisos de noviembre. Después del clásico rioplatense, la Albiceleste enfrentará a Costa Rica el martes 17 en Córdoba.

Entre las novedades de la lista aparece el primer llamado de Aaron Anselmino, mientras que Gonzalo Montiel y Mariano Troilo regresaron a la convocatoria.