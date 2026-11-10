"Perdió al mejor del mundo": la declaración de Ronald Araújo antes de enfrentar a la Argentina
El defensor uruguayo reconoció que la ausencia del capitán argentino puede representar una oportunidad para la Celeste en el amistoso del viernes en La Bombonera.
La ausencia de Lionel Messi será uno de los grandes temas del amistoso entre la Selección Argentina y Uruguay. En la previa del clásico rioplatense, Ronald Araújo analizó el escenario que encontrará el equipo de Diego Forlán y aseguró que la Celeste intentará aprovechar que el conjunto de Lionel Scaloni ya no contará con su máxima figura.
"Al final perdió al mejor jugador del mundo y eso lo vamos a aprovechar", afirmó el defensor uruguayo. El encuentro se disputará el viernes 13 de noviembre en La Bombonera y tendrá un significado especial para la Albiceleste: será el primer compromiso del seleccionado desde que Messi anunció su despedida del equipo nacional.
Araújo, quien compartió plantel con el rosarino en Barcelona, también reconoció las virtudes del equipo argentino y advirtió sobre la dificultad del desafío. "Tiene grandes jugadores, tienen jóvenes con mucha calidad, son una gran potencia", señaló. Y completó: "Todos los partidos contra Argentina son difíciles, pero vamos a demostrar nuestro fútbol y seguir creciendo como selección".
Federico Valverde recordó el triunfo de Uruguay en La Bombonera
Otro de los referentes del seleccionado uruguayo que habló antes del clásico fue Federico Valverde. El mediocampista del Real Madrid recordó la victoria por 2-0 que consiguió la Celeste en La Bombonera en noviembre de 2023, durante las Eliminatorias Sudamericanas. "Se va a hablar seguro, que al final la última victoria que tuvimos contra Argentina fue ahí y creo que haciendo un gran partido", comentó.
El futbolista también destacó el clima que se vivió aquella noche y expresó su deseo de repetir el resultado. "Había muy buena energía en el partido, en los compañeros, creo que fue una noche inolvidable para todos nosotros y ojalá la podamos volver a repetir", agregó.
De todas maneras, la presencia de "Pajarito" en el amistoso todavía no está confirmada. El volante regresó a la convocatoria después de perderse la fecha FIFA de octubre por una lesión, pero continúa con una molestia física.
La Selección Argentina inicia una nueva etapa sin Messi
El partido ante Uruguay marcará el comienzo de una nueva etapa para el equipo de Scaloni, que convocó a 28 futbolistas para los compromisos de noviembre. Después del clásico rioplatense, la Albiceleste enfrentará a Costa Rica el martes 17 en Córdoba.
Entre las novedades de la lista aparece el primer llamado de Aaron Anselmino, mientras que Gonzalo Montiel y Mariano Troilo regresaron a la convocatoria.
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