Exdirectivo de San Lorenzo habló del dinero que recibió Moretti: "No figura en ningún registro"

Según explicó el referente del espacio Orden y Progreso Sanlorencista, que obtuvo el 28% de los votos en las últimas elecciones, el balance 2023/24, todavía no aprobado, registra apenas un ingreso de 11 millones de pesos cuya procedencia es incierta. “Todavía no detectamos si corresponde a esta operación o a otra distinta, pero entendemos que no es por esta causa”, puntualizó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OyPSL/status/1915061943959724533&partner=&hide_thread=false Desde @OyPSL llevamos a cabo tres presentaciones en los órganos de gobiernos de #SanLorenzo, Asamblea, Fiscalizadora y Tribunal de Ética, con el pedido de renuncia de @morettimarcelo quien hoy presentaría solo un pedido de licencia, donde le permite tomar carrera para luego… pic.twitter.com/ramzbeHPMS — Orden y Progreso Sanlorencista (@OyPSL) April 23, 2025

También recordó que en una asociación civil sin fines de lucro como el Ciclón, toda donación debe pasar primero por la Comisión Directiva y después ser aprobada por la Asamblea de Representantes de Socios, pasos que en este caso no se habrían cumplido.

Culotta agregó que los rumores sobre la existencia del video circularon durante el año pasado, especialmente hacia fin de año, aunque recién ahora surgieron pruebas concretas. Meses atrás, se había filtrado una captura de pantalla, pero la confirmación llegó recién con la difusión completa de las imágenes.

En un tono crítico, también cuestionó el accionar de Moretti en las gestiones diarias: “Hace 25 días tuve la última reunión con él sobre un tema legal y financiero. Salí más espantado que cuando entré. Es una persona que miente constantemente, es muy difícil creerle”, expresó.

Además de la denuncia penal, Culotta alertó sobre un problema estructural que el caso revela: el riesgo de que las decisiones sobre incorporaciones juveniles estén sesgadas por cuestiones económicas, perjudicando a chicos con talento genuino en favor de quienes tienen mayor poder adquisitivo.

Cabe recordar que, tras la exposición pública del video, Moretti solicitó una licencia de su cargo como presidente. El estatuto establece que Néstor Navarro, vicepresidente primero, radicado en Uruguay, será quien asuma la conducción interina, aunque la licencia deberá ser presentada de manera formal ante la secretaría del club para que surta efecto.

El escándalo abre un nuevo capítulo de incertidumbre en la vida institucional de histórico club de Boedo, que deberá afrontar los próximos meses en medio de una profunda crisis política y judicial.