Exgloria de Colombia le puso picante al duelo con Argentina: "Siempre recuerdan el 5 a 0"

"Siempre va a haber revancha porque yo sé que ustedes siempre recuerdan el 5-0. Los argentinos quieren desquitarse", comentó entre risas, dejando en claro que, aunque los años pasen, ese resultado sigue presente en la memoria colectiva del fútbol sudamericano.

adolfo tren valencia.jpg

Aquel enfrentamiento, que tuvo lugar en el estadio Monumental de Buenos Aires, fue un punto de inflexión en las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 1994: Colombia, liderada por jugadores de la talla de Carlos Valderrama, Faustino Asprilla y el propio Valencia, humilló a la Albiceleste con una actuación memorable. Valencia, quien anotó el quinto gol de aquella goleada, se consolidó como uno de los nombres más recordados por los aficionados de ambos países.

El Tren, además, destacó la importancia de que el combinado colombiano afronte el partido de este martes con seriedad, sin dar nada por sentado: "Colombia no le puede regalar nada a Argentina. Estos partidos siempre son una final. Cuando se juega contra selecciones como Argentina o Brasil, uno tiene que dejarlo todo en la cancha".

"Yo no me río por nada sino por el cariño y el aprecio que les tengo a ustedes. Los quiero a ustedes pero ustedes ya saben que estos partidos hay que ir con todo. Yo cuando jugaba con ustedes no regalaba nada y ustedes no regalan tampoco”, afirmó el Tren.

El último antecedente entre Argentina y Colombia

La última vez que Argentina y Colombia se vieron las caras fue en la final de la Copa América en julio de este año. En aquella ocasión, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 1 a 0 gracias a un gol en tiempo extra de Lautaro Martínez, llevándose su decimoquinta Copa América.

Aquel partido fue muy disputado, pero la Albiceleste logró imponerse con solidez, consolidando su hegemonía en el continente.

argentina colombia 23.jpg

Colombia vs Argentina: probables formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Bonilla, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Richard Montoya, Jefferson Lerma, Luis Sinisterra; James Rodríguez, Jhon Córdoba y Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Bonilla, Carlos Cuesta, Johan Mojica; Richard Montoya, Jefferson Lerma, Luis Sinisterra; James Rodríguez, Jhon Córdoba y Luis Díaz. Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Leandro Paredes o Giovani Lo Celso; Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Paulo Dybala o Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Cómo ver en vivo a Colombia vs Selección Argentina

El partido será transmitido por Telefe y TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Directv Go y Telecentro Play. Y a través de MiTelefe.