Expectativa tras el Mundial 2026: Lionel Scaloni aparece en el radar del Real Madrid

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La lista de candidatos no se limita a estos nombres. También figuran entrenadores de renombre internacional como Jürgen Klopp, actualmente vinculado a la estructura de Red Bull; Didier Deschamps, quien dejaría la selección de Francia tras el Mundial; José Mourinho, hoy en Benfica; y Zinedine Zidane, un nombre siempre asociado al club aunque difícil de concretar.

La decisión final estará en manos de Florentino Pérez, quien busca un perfil capaz de potenciar un plantel que, según consideran en la institución, tiene más recursos de los que ha mostrado en las últimas temporadas. Mientras tanto, Scaloni mantiene el foco en su actual desafío con la Selección Argentina. Pero en Europa ya lo imaginan en uno de los bancos más exigentes del mundo, en una posible transición que podría marcar un nuevo salto en su carrera.