Expectativa tras el Mundial 2026: Lionel Scaloni aparece en el radar del Real Madrid
En medio de una temporada decepcionante, la dirigencia del club español evalúa nombres de peso y el entrenador de la Selección Argentina surge como una de las opciones.
Real Madrid atraviesa un momento inesperado. Lejos de la pelea en los principales frentes cuando todavía resta parte de la temporada, el club comenzó a proyectar una reestructuración que incluye un cambio de rumbo en el banco de suplentes. En ese contexto, el nombre de Lionel Scaloni empezó a ganar fuerza como posible sucesor tras el Mundial 2026.
La salida de Álvaro Arbeloa, quien asumió en un contexto de urgencia y no logró revertir el presente del equipo, abrió la puerta a un proceso de búsqueda que apunta a un perfil claro: un técnico con experiencia, espalda internacional y capacidad para gestionar un vestuario complejo. Así lo reflejan los medios españoles, que aseguran que la dirigencia busca “un técnico de peso, de fama mayúscula y que haya tenido éxito internacional”.
En ese escenario, Scaloni aparece como un candidato fuerte. El entrenador campeón del mundo con la Selección Argentina tiene contrato hasta la finalización de la próxima Copa del Mundo, lo que dificulta cualquier negociación inmediata. Sin embargo, en la capital española ya lo señalan como uno de los nombres más seductores para encarar un nuevo ciclo.
Scaloni y cuatro más: los candidatos para ser el nuevo DT del Real Madrid
El santafesino, que vive en Mallorca junto a su familia, cuenta con el perfil que seduce en el club: liderazgo, manejo de grupo y experiencia en escenarios de máxima exigencia. Su trabajo al frente del seleccionado argentino, donde logró construir un equipo competitivo y ganador, lo posiciona como una alternativa atractiva para una institución que busca recuperar protagonismo.
Otro argentino que aparece en la lista es Mauricio Pochettino, un viejo anhelo del club. Actualmente enfocado en su trabajo con la selección de Estados Unidos de cara al Mundial, su nombre vuelve a surgir como opción, aunque su situación contractual también representa un obstáculo.
La lista de candidatos no se limita a estos nombres. También figuran entrenadores de renombre internacional como Jürgen Klopp, actualmente vinculado a la estructura de Red Bull; Didier Deschamps, quien dejaría la selección de Francia tras el Mundial; José Mourinho, hoy en Benfica; y Zinedine Zidane, un nombre siempre asociado al club aunque difícil de concretar.
La decisión final estará en manos de Florentino Pérez, quien busca un perfil capaz de potenciar un plantel que, según consideran en la institución, tiene más recursos de los que ha mostrado en las últimas temporadas. Mientras tanto, Scaloni mantiene el foco en su actual desafío con la Selección Argentina. Pero en Europa ya lo imaginan en uno de los bancos más exigentes del mundo, en una posible transición que podría marcar un nuevo salto en su carrera.
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