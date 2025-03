Expectativa por la vuelta de Lucas Alario al Monumental

En la final ante Tigres, Alario fue el encargado de abrir el camino a la consagración con aquel inolvidable cabezazo bajo la lluvia sobre el cierre del primer tiempo. En ese preciso instante, el santafesino inscríbía su nombre en la historia de River, a la par de los Juan Gilberto Funes y Hernán Crespo.

Cómo será recibido Alario en el Monumental

Según el el portal La Página Millonaria, el motivo de la controversia es que el ex Colón de Santa Fe tuvo la chance de volver al Millonario, cuando ya no tenía lugar en Bayer Leverkusen. Primero, priorizó seguir en Europa y arribó al Eintracht Frankfurt, pero luego le dijo que no a River para jugar en Inter de Porto Alegre. Eso no cayó bien en la gente y en la dirigencia, al punto tal que quedaron ciertas tensiones entre las partes.

De hecho, antes de firmar en Estudiantes su representante lo ofreció en Núñez, pero no hubo luz verde. Claro, Alario ya no estaba en un gran momento físico ni futbolístico. Entonces, Pipa firmó en el Pincha hasta diciembre de 2026: ya lleva 6 partidos y convirtió un gol. Fue convocado ante River pero iría al banco. Más allá del clamor popular, habrá que ver si la dirigencia le entrega alguna placa conmemorativa por haber sido campeón de América.