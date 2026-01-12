Quién es Maia Reficco, la artista señalada como el nuevo vínculo de Franco Colapinto
Actriz, cantante y figura con proyección internacional, su nombre quedó en el centro de la escena tras una imagen viral que despertó especulaciones sobre su relación con el piloto.
El nombre de Maia Reficco empezó a sonar con fuerza fuera del ámbito artístico en las últimas horas, luego de quedar asociada a los rumores de romance con Franco Colapinto. Una imagen publicada por el piloto de Fórmula 1 fue suficiente para que las redes sociales pusieran la lupa sobre la actriz y cantante argentina, cuya trayectoria combina éxitos en televisión, teatro y música, tanto en el país como en el exterior.
Todo se originó a partir de una foto en la que se ve a una joven usando uno de los cascos de Colapinto. Rápidamente, usuarios identificaron a Reficco como la protagonista de la imagen y comenzaron a analizar cada interacción entre ambos. Las coincidencias no tardaron en aparecer y terminaron de potenciar la versión de un posible vínculo sentimental.
Uno de los detalles más comentados fue la similitud entre los textos que ambos eligieron para describir sus respectivos posteos. Mientras Colapinto escribió “Lindo verano para ser un ‘deportista de alto rendimiento’. Todo ready, ahora sí que empieza el 2026”, días antes Reficco había publicado un carrusel con la frase “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento”. El paralelismo fue interpretado como algo más que una casualidad, sobre todo por quienes siguen de cerca la actividad de ambos en redes.
A esto se sumaron los “likes” cruzados y un comentario que destacó entre miles. Reficco escribió en la publicación del piloto: “QUÉ PUEDO SABER EUUUUU”, una frase que llamó la atención por su tono de complicidad y que fue tomada como otra señal por los fanáticos.
Maia Reficco, la actriz argentina con la que estaría saliendo Franco Colapinto
Más allá de los rumores, Maia Reficco cuenta con una carrera sólida que explica el interés que despierta. Nació el 14 de julio de 2000 en Boston, Estados Unidos, es hija de padres argentinos y mantiene un fuerte vínculo con el país. Su popularidad explotó entre el público juvenil al protagonizar la serie Kally’s Mashup en Nickelodeon entre 2017 y 2019, donde también mostró su faceta musical.
Su carrera dio un salto decisivo cuando, con apenas 19 años, se convirtió en la actriz más joven en interpretar a Eva Perón en el musical Evita en Broadway. Desde entonces, consolidó su perfil internacional al sumarse al reboot de Pretty Little Liars, interpretando a Noa Olivar, y regresó a Broadway en 2024 como protagonista de Hadestown, en el rol de Eurydice.
En paralelo, desarrolló su camino en la música, con el lanzamiento de su primer single Tuya en 2020 y otros trabajos que reforzaron su identidad artística. Aunque reside gran parte del año en Estados Unidos, suele remarcar su costado argentino, su afición por el mate y el vínculo permanente con su familia y amistades.
En el plano sentimental, su nombre ya estuvo vinculado a otras figuras públicas, como Agustín Casanova, Kit Connor y Tom Francis. Hoy, las miradas vuelven a posarse sobre ella a partir de estas nuevas coincidencias con Colapinto. Por ahora, todo permanece en el terreno de las especulaciones, mientras ambos continúan enfocados en sus respectivas carreras y las redes hacen el resto.
