Quién es Maia Reficco, la artista señalada como el nuevo vínculo de Franco Colapinto

Su carrera dio un salto decisivo cuando, con apenas 19 años, se convirtió en la actriz más joven en interpretar a Eva Perón en el musical Evita en Broadway. Desde entonces, consolidó su perfil internacional al sumarse al reboot de Pretty Little Liars, interpretando a Noa Olivar, y regresó a Broadway en 2024 como protagonista de Hadestown, en el rol de Eurydice.

En paralelo, desarrolló su camino en la música, con el lanzamiento de su primer single Tuya en 2020 y otros trabajos que reforzaron su identidad artística. Aunque reside gran parte del año en Estados Unidos, suele remarcar su costado argentino, su afición por el mate y el vínculo permanente con su familia y amistades.

En el plano sentimental, su nombre ya estuvo vinculado a otras figuras públicas, como Agustín Casanova, Kit Connor y Tom Francis. Hoy, las miradas vuelven a posarse sobre ella a partir de estas nuevas coincidencias con Colapinto. Por ahora, todo permanece en el terreno de las especulaciones, mientras ambos continúan enfocados en sus respectivas carreras y las redes hacen el resto.

