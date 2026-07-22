Los jugadores de la Selección Argentina que aumentaron su valor tras el Mundial 2026

El gran ganador fue Julián Álvarez. El atacante aumentó su cotización en 20 millones de euros y pasó a estar valuado en 120 millones, consolidándose como el futbolista argentino más valioso de la actualidad. Detrás suyo aparece Enzo Fernández, quien elevó su precio de mercado de 90 a 100 millones de euros después de un torneo en el que volvió a ser una pieza fundamental en el mediocampo argentino.