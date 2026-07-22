Los jugadores de la Selección Argentina que aumentaron su valor tras el Mundial 2026
Pese a la derrota en la final ante España, varios futbolistas de la Albiceleste aprovecharon la Copa del Mundo para incrementar considerablemente su cotización.
La Selección Argentina no pudo conseguir el bicampeonato mundial tras caer ante España en la final disputada en el MetLife Stadium, pero el Mundial 2026 dejó varios aspectos positivos para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
Uno de ellos tiene que ver con la revalorización de varios integrantes del plantel. Según el sitio especializado Transfermarkt, distintos futbolistas de la Albiceleste incrementaron significativamente su valor de mercado gracias a sus actuaciones en Estados Unidos, México y Canadá.
El gran ganador fue Julián Álvarez. El atacante aumentó su cotización en 20 millones de euros y pasó a estar valuado en 120 millones, consolidándose como el futbolista argentino más valioso de la actualidad. Detrás suyo aparece Enzo Fernández, quien elevó su precio de mercado de 90 a 100 millones de euros después de un torneo en el que volvió a ser una pieza fundamental en el mediocampo argentino.
Otro de los que capitalizó su buen Mundial fue Cristian Romero. El zaguero pasó de valer 45 millones a 50 millones de euros, mientras que Lisandro Martínez incrementó su cotización de 40 a 45 millones. Por último, Thiago Almada también registró una importante suba. El volante ofensivo pasó de una valoración de 15 millones a una de 20 millones de euros.
Los argentinos que más aumentaron su valor tras el Mundial 2026
- Julián Álvarez: de 100 a 120 millones de euros (+20).
- Enzo Fernández: de 90 a 100 millones de euros (+10).
- Cristian Romero: de 45 a 50 millones de euros (+5).
- Lisandro Martínez: de 40 a 45 millones de euros (+5).
- Thiago Almada: de 15 a 20 millones de euros (+5).
Los 10 futbolistas más valiosos de la Selección Argentina
- Julián Álvarez: 120 millones de euros.
- Enzo Fernández: 100 millones de euros.
- Lautaro Martínez: 85 millones de euros.
- Nico Paz: 80 millones de euros.
- Alexis Mac Allister: 70 millones de euros.
- Cristian Romero: 50 millones de euros.
- Lisandro Martínez: 45 millones de euros.
- Giuliano Simeone: 40 millones de euros.
- Valentín Barco: 40 millones de euros.
- Exequiel Palacios: 25 millones de euros.
Más allá del sabor amargo que dejó la derrota ante España, el Mundial volvió a confirmar el enorme presente de una generación que sigue posicionando a Argentina entre las principales potencias del fútbol internacional. Además, la revalorización de varios de sus nombres representa una excelente noticia tanto para los jugadores como para los clubes dueños de sus pases, en un mercado que promete seguir moviéndose durante las próximas semanas.
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