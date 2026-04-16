Exportación de elite: Argentina y Francia dominan los bancos de suplentes del Mundial 2026

Lionel Scaloni (Argentina): El abanderado del grupo. Con más de siete años en el cargo, busca defender la corona obtenida en Qatar.

Mauricio Pochettino (EE.UU.): El santafesino tendrá la presión de dirigir a uno de los anfitriones, tras su exitoso paso por Europa.

Marcelo Bielsa (Uruguay): El "Loco" lleva casi tres años moldeando a la Celeste con su sello inconfundible.

Néstor Lorenzo (Colombia): El único no santafesino del grupo (nacido en Buenos Aires), comanda a una selección cafetera que llega como gran promesa.

Gustavo Alfaro (Paraguay): "Lechuga" logró la hazaña de devolver a los guaraníes a una cita máxima tras 16 años de ausencia.

Sebastián Beccacece (Ecuador): El rosarino buscará consolidar el crecimiento del equipo ecuatoriano en el gran escenario.

Por el lado de Francia, la lista la encabeza el eterno Didier Deschamps, pero se le suman nombres como Hervé Renard (nuevamente en Arabia Saudita) y Rudi García (Bélgica). Lo más llamativo de esta edición es la ausencia de técnicos brasileños. La "Canarinha" rompió con su tradición y será dirigida por el italiano Carlo Ancelotti, mientras que ningún otro DT nacido en Brasil logró clasificar con otra selección.