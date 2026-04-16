Exportación de elite: Argentina y Francia dominan los bancos de suplentes del Mundial 2026
Los finalistas de Qatar 2022 volverán a verse las caras en la cita mundialista, pero esta vez por una marca histórica: son los países que más entrenadores aportan al certamen.
El próximo 11 de junio, cuando la pelota ruede en el Estadio Azteca para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, se confirmará una tendencia que marca el pulso del fútbol actual: la supremacía de los técnicos argentinos y franceses. En un Mundial expandido a 48 selecciones, 12 equipos estarán comandados por estrategas de estas dos naciones (seis cada uno), liderando un ranking que deja atrás a potencias como Alemania, España e Italia.
La "Legión Argentina": entre la vigencia y nuevos desafíos
Argentina no solo llega con el campeón defensor, sino con una variedad de perfiles que conducen proyectos ambiciosos en todo el continente:
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Lionel Scaloni (Argentina): El abanderado del grupo. Con más de siete años en el cargo, busca defender la corona obtenida en Qatar.
Mauricio Pochettino (EE.UU.): El santafesino tendrá la presión de dirigir a uno de los anfitriones, tras su exitoso paso por Europa.
Marcelo Bielsa (Uruguay): El "Loco" lleva casi tres años moldeando a la Celeste con su sello inconfundible.
Néstor Lorenzo (Colombia): El único no santafesino del grupo (nacido en Buenos Aires), comanda a una selección cafetera que llega como gran promesa.
Gustavo Alfaro (Paraguay): "Lechuga" logró la hazaña de devolver a los guaraníes a una cita máxima tras 16 años de ausencia.
Sebastián Beccacece (Ecuador): El rosarino buscará consolidar el crecimiento del equipo ecuatoriano en el gran escenario.
Por el lado de Francia, la lista la encabeza el eterno Didier Deschamps, pero se le suman nombres como Hervé Renard (nuevamente en Arabia Saudita) y Rudi García (Bélgica). Lo más llamativo de esta edición es la ausencia de técnicos brasileños. La "Canarinha" rompió con su tradición y será dirigida por el italiano Carlo Ancelotti, mientras que ningún otro DT nacido en Brasil logró clasificar con otra selección.
Así está el ranking completo en este Mundial 2026
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Argentina (6): Lionel Scaloni (Argentina), Mauricio Pochettino (Estados Unidos), Marcelo Bielsa (Uruguay), Néstor Lorenzo (Colombia), Gustavo Alfaro (Paraguay) y Sebastián Beccacece (Ecuador).
Francia (6): Didier Deschamps (Francia), Hervé Renard (Arabia Saudita), Sébastien Desabre (República Democrática del Congo), Sébastien Migné (Haití), Rudi Garcia (Bélgica) y Sabri Lamouchi (Túnez).
Alemania (3): Julian Nagelsmann (Alemania), Thomas Tuchel (Inglaterra) y Ralf Rangnick (Austria).
España (3): Luis de la Fuente (España), Roberto Martínez (Portugal) y Julen Lopetegui (Qatar).
Italia (3): Carlo Ancelotti (Brasil), Fabio Cannavaro (Uzbekistán) y Vincenzo Montella (Turquía).
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