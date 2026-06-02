Cuáles son los atractivos turísticos de Argelia, uno de los rivales de Argentina en el Mundial 2026
Se ubica en el continente africano con una superficie de 2.381.741 km². Además, integra el Magreb junto con Marruecos, Túnez, Mauritania y Libia. Descubrí todos los detalles en la nota.
El Mundial 2026 reunirá a 48 selecciones y una de las representantes africanas será Argelia, que logró su clasificación tras una sólida campaña en las eliminatorias y compartirá el Grupo J con Argentina. Conocida por su tradición futbolística y por haber participado en cuatro Copas del Mundo, la nación del norte de África buscará convertirse en una de las sorpresas del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Más allá del fútbol, Argelia es el país más extenso de África y posee una enorme diversidad de paisajes, que van desde las costas del mar Mediterráneo hasta las inmensas dunas del desierto del Sahara. Su territorio alberga ciudades históricas, sitios arqueológicos reconocidos por la Unesco y algunos de los escenarios naturales más impactantes del continente.
Qué lugares de Argelia son los mejores para visitar
Argelia presenta una extensión de 2.381.741 km², una cifra que la convierte en el país más grande de África. Ubicada en el norte del continente, forma parte de la región del Magreb junto con Marruecos, Túnez, Mauritania y Libia.
Argel
Ubicada sobre la costa del mar Mediterráneo, Argel es el principal centro político, económico y cultural de Argelia. La capital combina amplias avenidas construidas durante la etapa colonial francesa con barrios históricos de origen otomano.
Uno de sus mayores atractivos es la Kasbah, un antiguo núcleo urbano reconocido por la Unesco que conserva callejones estrechos, palacios históricos y mezquitas centenarias. Además, cuenta con miradores, museos y una importante actividad comercial.
Timgad
Considerada una de las ciudades romanas mejor conservadas de África, Timgad es un destino imprescindible para los amantes de la historia. Fundada por el emperador Trajano a comienzos del siglo II, destaca por su diseño urbano en cuadrícula, característico de la planificación romana.
Entre sus principales atractivos sobresalen el arco de triunfo, el teatro y los restos de edificios públicos que permiten conocer cómo era la vida cotidiana en el Imperio romano.
Djémila
Rodeada por montañas y paisajes naturales, Djémila conserva los vestigios de la antigua ciudad romana de Cuicul, donde todavía pueden apreciarse templos, plazas, basílicas y calles pavimentadas.
Gracias al excelente estado de conservación de sus ruinas y a su valor histórico, forma parte del listado de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
Tipasa
Situada a pocos kilómetros de Argel y frente al Mediterráneo, Tipasa fue un importante asentamiento durante la época romana y hoy conserva restos de anfiteatros, necrópolis, templos y antiguas murallas. Su ubicación junto al mar convierte a este sitio arqueológico en uno de los más pintorescos del país y en una de las excursiones más populares para quienes visitan la región.
Los partidos de la fase de grupos de Argentina
Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026 y comenzará su participación el 16 de junio. Estos son los rivales que deberá enfrentar:
Argentina vs Argelia
La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) frente a Argelia. El encuentro se jugará en Kansas City y marcará el inicio del camino de la "Albiceleste" en la fase de grupos.
Argentina vs Austria
El segundo compromiso será el lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina) contra Austria. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, uno de los escenarios más importantes de la Copa del Mundo.
Argentina vs Jordania
La fase de grupos finalizará el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) con el duelo ante Jordania. El encuentro también tendrá lugar en Dallas.
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