Cuáles son los atractivos turísticos de Argelia, uno de los rivales de Argentina en el Mundial 2026

Uno de sus mayores atractivos es la Kasbah, un antiguo núcleo urbano reconocido por la Unesco que conserva callejones estrechos, palacios históricos y mezquitas centenarias. Además, cuenta con miradores, museos y una importante actividad comercial.

Timgad

Considerada una de las ciudades romanas mejor conservadas de África, Timgad es un destino imprescindible para los amantes de la historia. Fundada por el emperador Trajano a comienzos del siglo II, destaca por su diseño urbano en cuadrícula, característico de la planificación romana.

Entre sus principales atractivos sobresalen el arco de triunfo, el teatro y los restos de edificios públicos que permiten conocer cómo era la vida cotidiana en el Imperio romano.

Djémila

Rodeada por montañas y paisajes naturales, Djémila conserva los vestigios de la antigua ciudad romana de Cuicul, donde todavía pueden apreciarse templos, plazas, basílicas y calles pavimentadas.

Djémila Djémila aún conserva los vestigios de la antigua ciudad romana de Cuicul. Tripadvisor

Gracias al excelente estado de conservación de sus ruinas y a su valor histórico, forma parte del listado de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Tipasa

Situada a pocos kilómetros de Argel y frente al Mediterráneo, Tipasa fue un importante asentamiento durante la época romana y hoy conserva restos de anfiteatros, necrópolis, templos y antiguas murallas. Su ubicación junto al mar convierte a este sitio arqueológico en uno de los más pintorescos del país y en una de las excursiones más populares para quienes visitan la región.

Los partidos de la fase de grupos de Argentina

Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026 y comenzará su participación el 16 de junio. Estos son los rivales que deberá enfrentar:

seleccion argentina (2) Argentina debutará en el Mundial el martes 16 de junio.

Argentina vs Argelia

La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) frente a Argelia. El encuentro se jugará en Kansas City y marcará el inicio del camino de la "Albiceleste" en la fase de grupos.

Argentina vs Austria

El segundo compromiso será el lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina) contra Austria. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Dallas, uno de los escenarios más importantes de la Copa del Mundo.

Argentina vs Jordania

La fase de grupos finalizará el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) con el duelo ante Jordania. El encuentro también tendrá lugar en Dallas.