Expulsaron a un periodista del Mundial 2026 y publicó un contundente descargo en redes

Además de pedir disculpas, brindó detalles sobre el alcance de la medida adoptada por el organismo rector del fútbol mundial. La sanción no solo implica la cancelación definitiva de su credencial para la Copa del Mundo, sino también la imposibilidad de ingresar a los estadios y a las zonas oficiales vinculadas al torneo. En términos prácticos, esto significa que no podrá continuar realizando tareas periodísticas relacionadas con la Copa del Mundo desde los escenarios de competencia.

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El castigo también afecta su participación en los contenidos generados por los distintos medios del grupo ABC. Según explicó, la resolución le impide intervenir en coberturas, programas o producciones vinculadas al Mundial tanto en radio como en televisión o plataformas digitales. Se trata de una restricción amplia que limita por completo su trabajo relacionado con el certamen mientras dure la competencia.

A pesar del impacto profesional que representa la decisión, el periodista dejó en claro que no pretende iniciar una discusión pública sobre la severidad de la sanción. Consideró que este es un momento para enfocarse en la responsabilidad personal antes que en el análisis de las consecuencias. “Asumir mi error no significa necesariamente compartir todo lo que ocurrió después. Sin embargo, entiendo que este no es el momento de debatir sobre las consecuencias, sino de hacerme cargo de mis actos”, sostuvo.

Como parte de ese proceso de reparación, confirmó que ya envió una carta formal a la FIFA expresando sus disculpas por lo sucedido. El relator explicó que busca cerrar este episodio con humildad y convertirlo en una experiencia de aprendizaje para su carrera. Aunque la sanción lo dejará fuera de la cobertura mundialista, aseguró que intentará extraer enseñanzas de uno de los momentos más difíciles de su trayectoria profesional.