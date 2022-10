La mamá de Ezequiel Cirigliano pidió ayuda en Argenzuela de C5N: teme por la vida de su hijo

Con respecto al día de la detención del futbolista, relató: “Esa noche salió a ver un partido con la hermana y lo detuvieron con un arma, eso dice la policía. Si realmente tenía esa arma, estoy segura que era para hacerse daño, jamás le haría daño a nadie”.

En diálogo con C5N, Flavia aseguró que “ya fue demostrado que no quiso robar ninguna casa, como se dijo; el vecino vive a una cuadra y no lo conoció, solo tuvieron una discusión y quedó ahí. Ellos ya declararon la verdad en la fiscalía”.

En ese sentido, añadió que “él se vino para mi casa y a dos cuadras lo agarró la policía, lo lastimaron, le tiraron gas pimienta, el pegaron muchísimo y casi le quiebran una muñeca. La policía dijo que le encontró un arma”.

“La psicóloga que le puso (Matías) Almeyda lo fue a ver a la comisaría y él le dijo que se quería morir; al perito psiquiatra le dijo lo mismo. Les pido que me ayuden para que lo liberen porque lo queremos llevar a la Clínica Abril”, añadió.

También indicó que “en Atlético de Tucumán le pusieron un psiquiatra, le diagnosticaron depresión y principio de esquizofrenia. En ese momento había muerto el padre y estaba destruido. Le pusieron un psiquiatra, lo medicó y anduvo muy bien. Ese año (2017) firmó para México, se fue y estuvo bastante bien”.

La mamá de Ezequiel aseguró que la pandemia y el consecuente aislamiento “le hizo muy mal”. “Volvió y le agarró la pandemia acá, no pudo levantar cabeza nunca más; la pandemia le hizo muy mal. Se fue a jugar a Godoy Cruz, le pusieron un psicólogo pero no pudo salir adelante”, agregó.

“Él siempre quiso saber qué le pasaba, él siente que nadie lo puede ayudar… Le pido al gremio del fútbol y a la AFA que me ayuden, mi hijo no es un delincuente, es mentira que salió a robar. El video que muestran es un video casero que hizo al policía, las imágenes de las cámaras de los vecinos muestran otra cosa, hicieron un circo de todo esto y él está enfermo. Mi hijo está enfermo y terminó preso”, aseguró.

Y señaló: “Ya pasaron cinco días de la audiencia y tiene que decidir el juez. Él ahora solo está por la tenencia de armas… Si mi hijo sigue en la comisaría se va a morir, está en una celda para 8 donde hay 18 personas, no tiene intimidad para poder hablar con la psicóloga”.

“La Justicia tiene dos informes que avalan que él no está bien. Algunos jugadores lo vieron que no era normal su actitud en el último tiempo. Les pido que al justicia tome una decisión y me lo libere para llevarlo a una clínica”, dijo Flavia.

Con respecto a la familia y, sobre todo, cómo viven la situación sus hijos de 4 y 7 años, la madre de Cirigliano dijo que “los chicos creen que él está en el interior trabajando”.

Mirá la entrevista completa: