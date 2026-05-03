F1 EN VIVO sin Magis TV: cómo ver a Franco Colapinto en la carrera del Gran Premio de Miami
El piloto argentino de Alpine busca un resultado histórico, en el marco de una nueva jornada de actividades en la Fórmula 1.
Los argentinos que quieran ver la nueva presentación de Franco Colapinto tendrán que adelantar sus alarmas, debido a un pronóstico de lluvias intensas que amenaza con afectar el desarrollo de la competencia, la FIA y la Fórmula 1 han decidido modificar el cronograma oficial del domingo.
La medida busca asegurar que el Gran Premio se dispute en su totalidad antes de que el frente de tormentas más severo alcance la zona del circuito.
Para los fanáticos en la Argentina, la actividad comenzará antes de lo previsto: la largada está confirmada para las 14:00 horas de Argentina (13:00 hora local).
El comunicado conjunto entre la Federación, la categoría y el promotor del evento detalla que el adelantamiento es una respuesta directa a la inestabilidad atmosférica. Al iniciar la competencia una hora antes de lo planeado originalmente, se espera evitar el período de precipitaciones más fuertes que, según los radares, llegaría a la tarde.
Este cambio obliga a los equipos a acelerar sus preparativos y estrategias de boxes, ya que el riesgo de lluvia no solo altera el horario, sino que podría convertir al clima en el factor determinante de la carrera para pilotos como Franco Colapinto, quien deberá largar con un ojo puesto en el asfalto y otro en el cielo amenazante de Florida.
El pilarense, por su parte, tiene un fin de semana soñado: el sábado terminó en el puesto 10 en la carrera Sprint, cerca de los puntos; mientras que completó otra gran clasificación para lagar desde el octavo lugar este domingo.
Dónde ver el GP de Miami por TV y cómo seguir online
La Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $10.549 final por mes.
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro
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