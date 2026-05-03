F1 EN VIVO sin Magis TV: cómo ver a Franco Colapinto en la carrera del Gran Premio de Miami

Este cambio obliga a los equipos a acelerar sus preparativos y estrategias de boxes, ya que el riesgo de lluvia no solo altera el horario, sino que podría convertir al clima en el factor determinante de la carrera para pilotos como Franco Colapinto, quien deberá largar con un ojo puesto en el asfalto y otro en el cielo amenazante de Florida.

El pilarense, por su parte, tiene un fin de semana soñado: el sábado terminó en el puesto 10 en la carrera Sprint, cerca de los puntos; mientras que completó otra gran clasificación para lagar desde el octavo lugar este domingo.

Dónde ver el GP de Miami por TV y cómo seguir online

La Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $10.549 final por mes.