F1 EN VIVO sin Magis TV: cómo ver la carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de China
Por la diferencia horaria, los fanáticos argentinos deberán esperar hasta la madrugada para ver la carrera por la segunda fecha de la Fórmula 1.
El Gran Premio de China entra en su etapa decisiva y el nombre de Franco Colapinto resuena con fuerza en el paddock de Shanghái. Tras una jornada de sábado cargada de acción, el piloto argentino de Alpine demostró una evolución constante que lo posiciona de manera inmejorable para la carrera principal de este domingo de madrugada.
El pilarense vuelve a tener acción este domingo desde las 4 de la madrugada de la Argentina, en busca de sus primeros puntos de la temporada.
La actividad del sábado comenzó con la Sprint Race, donde Franco volvió a dar cátedra de cómo largar: partió 16.º y, tras una maniobra audaz, ganó cuatro posiciones en la primera vuelta. Aunque el desgaste de neumáticos lo relegó finalmente al puesto 14, el ritmo mostrado fue el preludio de lo que vendría después.
En la clasificación oficial para el Gran Premio, Colapinto ajustó los detalles técnicos y logró meterse en el 12.º lugar. Este resultado no solo es su mejor marca en clasificación en lo que va de la temporada 2026, sino que lo deja "a tiro" de la zona de puntos, un objetivo que parecía lejano tras las prácticas iniciales.
Con un auto que ha mostrado mayor confiabilidad y un piloto que se adapta rápido a las exigencias de un circuito tan técnico como Shanghái, la expectativa es total. Partiendo desde la sexta fila, Colapinto solo necesita avanzar dos posiciones para entrar en los puntos, algo que, vista su capacidad de sobrepaso en la largada de la Sprint, parece un objetivo más que alcanzable.
Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de China de la Fórmula 1
La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.
Además, se podrá seguir por medios digitales en Telecentro Play, DGO y Flow, y por la plataforma de streaming Disney+ o la app F1TV.
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