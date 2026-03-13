F1 EN VIVO sin Magis TV: cómo ver la carrera Sprint de Franco Colapinto en el Gran Premio de China
Por la diferencia horaria, los fanáticos argentinos deberán esperar hasta la madrugada para ver la carrera corta de la segunda fecha de la Fórmula 1.
La Fórmula 1 no baja la intensidad. Tras el complejo inicio en Australia, la máxima categoría ya ruge en el Circuito Internacional de Shanghái para el Gran Premio de China, la segunda fecha del calendario 2026 y que lo tiene a Franco Colapinto expectante por mejorar su primera actuación del año.
Para el público argentino, el fin de semana exige un esfuerzo extra: el regreso del formato Sprint y la diferencia horaria obligarán a seguir la acción durante la madrugada. Es que la carrera corta iniciará a las 0 horas de este sábado.
La actividad para Colapinto comenzó con una intensa jornada de adaptación al técnico trazado chino. En la única sesión de prácticas, el pilarense de Alpine se ubicó en el puesto 15, trabajando principalmente en la gestión de neumáticos.
Más tarde, en la sesión clasificatoria, Franco no logró cerrar una vuelta perfecta y quedó posicionado en el 16.º lugar de la grilla. Si bien el resultado lo obliga a remar desde atrás, el formato Sprint del sábado le otorga una oportunidad inmediata para ganar lugares y sumar experiencia en combate directo.
Para los fanáticos en Argentina, la cita requerirá un esfuerzo extra: debido a la diferencia horaria, la acción obligará a madrugar para seguir el minuto a minuto del Alpine número 43.
Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de China de la Fórmula 1
La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.
Además, se podrá seguir por medios digitales en Telecentro Play, DGO y Flow, y por la plataforma de streaming Disney+ o la app F1TV.
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