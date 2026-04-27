El irónico mensaje de Marcelo Tinelli en redes sociales sobre un guiso de lentejas
El conductor, quien es duramente criticado en la actualidad, aprovechó su domingo familiar para responder a los haters de una manera irónica.
El último domingo no fue un día cualquiera para la conversación pública en Argentina. Mientras el barrio porteño de Palermo vibraba con el rugido de los motores y la histórica exhibición de Franco Colapinto, otra figura central de nuestra cultura mediática se convertía en el foco de todas las miradas. Marcelo Tinelli, fiel a su estilo de marcar agenda incluso desde la cocina de su casa, terminó siendo tendencia por una mezcla explosiva de nostalgia familiar, un blanqueo sentimental inesperado y una respuesta filosa a quienes lo acusaron de querer opacar el evento del año.
Todo arrancó cuando el conductor decidió prender las hornallas para enfrentar las bajas temperaturas. Lejos de las luces del estudio, Marcelo compartió un video preparando un guiso de lentejas, pero el mensaje que acompañó la receta fue un verdadero "patear el tablero" cargado de sarcasmo y definiciones personales.
En su publicación, Tinelli no se guardó nada y disparó contra los rumores que vienen circulando sobre su presente laboral y amoroso. “Cociné un guiso de lentejas para este primer día frío del año, para la mujer que no blanqueo por el reality: @rossana_almeyda_, para mi amigo Fede Hoppe que eché en forma desconsiderada, y para mi hijo. Es un homenaje al recuerdo de mi mamá, que hacía este mismo guiso durante 4 horas hace muchos años. Los quiero. Buen domingo”, escribió el conductor.
Con estas palabras, Marcelo no solo apeló a la emoción de recordar a su madre a través de la tradición culinaria, sino que aprovechó para oficializar su vínculo con Rossana Almeyda, tomándose con humor las especulaciones que sugerían que ocultaba la relación por cuestiones contractuales de un programa televisivo.
Sin embargo, el clima en las redes sociales se caldeó cuando una usuaria de X (ex Twitter) sugirió que Tinelli había elegido ese preciso momento para blanquear su romance solo para restarle protagonismo al furor por la Fórmula 1. “Tinelli, celoso del protagonismo de Franco Colapinto este domingo, salió a robarle protagonismo pateando el tablero y blanqueó a su nuevo amor, a su estilo...”, lanzó la mujer.
Marcelo, lejos de ignorar el comentario, recogió el guante y salió al cruce con una carcajada virtual y un elogio directo para el piloto del momento. “Jajajajaja ¿‘Celoso de Colapinto’???? ¿Qué dice señora?? Jajaja. Lo amo a Colapinto. Y lo que hizo hoy es de un GRANDE. Orgullo argentino FRANCO COLAPINTO. Y también el capo de @AIRBAGOficial. Pato Sardelli la descosió con el himno. Un domingo de gloria para todos los argentinos”, respondió de forma contundente, sumándose al sentimiento patriótico de la jornada.
El video, que rápidamente superó las 140.000 reproducciones, también llegó a los oídos de Yanina Latorre, quien desde su programa "SQP" tildó al conductor de irónico. Lejos de enojarse, Tinelli volvió a utilizar el humor para reforzar sus lazos de amistad con la panelista: “Te amo Yani. Pensé que decías irónico jaja. Espero el asado y yo les preparo un guiso en casa”.
De esta manera, el domingo cerró como un círculo perfecto donde convivieron la velocidad de los autos, la mística de los himnos rockeros y la intimidad de un guiso familiar. Marcelo Tinelli demostró, una vez más, que sabe navegar las aguas de la opinión pública con autenticidad, celebrando los éxitos ajenos y dejando en claro que, para él, fue simplemente “un domingo de gloria para todos los argentinos”.
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