El irónico mensaje de Marcelo Tinelli en redes sociales sobre un guiso de lentejas

Sin embargo, el clima en las redes sociales se caldeó cuando una usuaria de X (ex Twitter) sugirió que Tinelli había elegido ese preciso momento para blanquear su romance solo para restarle protagonismo al furor por la Fórmula 1. “Tinelli, celoso del protagonismo de Franco Colapinto este domingo, salió a robarle protagonismo pateando el tablero y blanqueó a su nuevo amor, a su estilo...”, lanzó la mujer.

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Marcelo, lejos de ignorar el comentario, recogió el guante y salió al cruce con una carcajada virtual y un elogio directo para el piloto del momento. “Jajajajaja ¿‘Celoso de Colapinto’???? ¿Qué dice señora?? Jajaja. Lo amo a Colapinto. Y lo que hizo hoy es de un GRANDE. Orgullo argentino FRANCO COLAPINTO. Y también el capo de @AIRBAGOficial. Pato Sardelli la descosió con el himno. Un domingo de gloria para todos los argentinos”, respondió de forma contundente, sumándose al sentimiento patriótico de la jornada.

El video, que rápidamente superó las 140.000 reproducciones, también llegó a los oídos de Yanina Latorre, quien desde su programa "SQP" tildó al conductor de irónico. Lejos de enojarse, Tinelli volvió a utilizar el humor para reforzar sus lazos de amistad con la panelista: “Te amo Yani. Pensé que decías irónico jaja. Espero el asado y yo les preparo un guiso en casa”.

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De esta manera, el domingo cerró como un círculo perfecto donde convivieron la velocidad de los autos, la mística de los himnos rockeros y la intimidad de un guiso familiar. Marcelo Tinelli demostró, una vez más, que sabe navegar las aguas de la opinión pública con autenticidad, celebrando los éxitos ajenos y dejando en claro que, para él, fue simplemente “un domingo de gloria para todos los argentinos”.