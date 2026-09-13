"Todos los que ven fútbol lo saben": la frase de Lamine Yamal y el ninguneo a Lionel Messi que generó polémica

El astro del Barcelona apenas sumó un gol y ninguna asistencia en ocho partidos en su primera y exitosa participación en mundiales, sin tener casi intervenciones en la final contra la Argentina.

Pese a matizar sus conceptos al reconocer que es consciente de que aún tiene "mil cosas por hacer para mantenerme en la historia del fútbol" y de intentar despejar dudas sobre su ambición al asegurar que "la gente tiene esa mentalidad de que porque gané, tal vez me relaje en algún momento", el daño ya estaba hecho en el debate digital.

Las declaraciones volvieron a poner sobre la mesa la delgada línea entre la audacia propia de la juventud y la mesura que históricamente se le demanda a las máximas figuras del deporte.