"Todos los que ven fútbol lo saben": la frase de Lamine Yamal y el ninguneo a Lionel Messi que generó polémica
El joven delantero desató un tsunami de cuestionamientos tras autocandidatearse a Balón de Oro, y minimizar las trayectorias de leyendas.
La irrupción estelar de Lamine Yamal en la elite del fútbol mundial no deja de sumar capítulos, aunque en las últimas horas el foco mediático se trasladó del terreno de juego al plano de las declaraciones, en las que pareció ningunear a Lionel Messi y autoproclamarse como el mejor jugador del mundo.
El atacante del Barcelona y de la selección española quedó en el centro de una intensa controversia en las plataformas digitales tras trascender una serie de afirmaciones públicas en las que expone una extrema autoconfianza, desatando una ola de críticas por parte de los aficionados que lo catalogaron de poco humilde e interpretaron sus dichos como un menosprecio directo hacia los máximos ídolos históricos de la institución blaugrana.
El núcleo de la polémica se encendió cuando el futbolista de 19 años abordó sin filtros la carrera por el próximo Balón de Oro, posicionándose a sí mismo en la cima de la consideración global y desplazando de plano cualquier debate sobre la vigencia de otros referentes.
"Yo se lo daría al mejor jugador del mundo. Yo creo que como mejor del mundo, somos dos, y creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Creo que Mbappé y yo somos los mejores y todos los que ven fútbol lo saben", sentenció Yamal en diálogo con Jorge Valdano, una autoevaluación categórica que rápidamente se viralizó y generó un fuerte rechazo entre los sectores más críticos de la parcialidad futbolera.
Lamine Yamal se comparó con Lionel Messi y Diego Maradona
La tormenta en redes sociales escaló de tono cuando el delantero profundizó sobre su precocidad y los récords batidos en el inicio de su carrera profesional, comparando su corta trayectoria con la de los próceres indiscutidos de este deporte, un gesto que muchos hinchas catalogaron como una falta de respeto hacia la figura de Lionel Messi, emblema absoluto del club catalán.
"Hay jugadores históricos como Messi, Cristiano, Maradona... pero creo que nunca se ha ganado tanto tan pronto", lanzó Yamal, redoblando la apuesta al analizar su temprana cosecha de títulos y el impacto mediático de su figura, haciendo hincapié a la reciente conquista de la Copa del Mundo.
El astro del Barcelona apenas sumó un gol y ninguna asistencia en ocho partidos en su primera y exitosa participación en mundiales, sin tener casi intervenciones en la final contra la Argentina.
Pese a matizar sus conceptos al reconocer que es consciente de que aún tiene "mil cosas por hacer para mantenerme en la historia del fútbol" y de intentar despejar dudas sobre su ambición al asegurar que "la gente tiene esa mentalidad de que porque gané, tal vez me relaje en algún momento", el daño ya estaba hecho en el debate digital.
Las declaraciones volvieron a poner sobre la mesa la delgada línea entre la audacia propia de la juventud y la mesura que históricamente se le demanda a las máximas figuras del deporte.
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