River recibió una oferta de Vasco da Gama por Facundo Colidio: cuánto dinero ingresaría
El conjunto brasileño quiere contratar al delantero del Millonario y realizó una nueva propuesta para comprar el 50% de su pase. ¿Se dará?
Facundo Colidio podría dejar River en este mercado de pases. El delantero de 26 años recibió una oferta formal de Vasco da Gama, que busca incorporarlo al fútbol brasileño y presentó una nueva propuesta para adquirir parte de los derechos económicos del atacante.
La operación tomó fuerza durante las últimas horas y ahora existe un escenario diferente al de la primera oferta enviada por el conjunto carioca. El Millonario había rechazado aquella propuesta inicial porque consideraba insuficiente el dinero ofrecido. Sin embargo, Vasco modificó las condiciones y volvió a la carga por el futbolista.
¿Cuánto ofrece Vasco da Gama por Fracundo Colidio?
La nueva propuesta contempla la compra del 50 por ciento del pase de Facundo Colidio por un monto que estaría entre los 5 y 6 millones de dólares. La reducción del porcentaje que pretende adquirir Vasco, acompañada por una mejora económica, acercó las posiciones entre ambos clubes.
La dirigencia de la Banda Roja estaría dispuesta a analizar seriamente una oferta de esas características. En Núñez consideran que una venta de ese tamaño por la mitad de los derechos económicos podría resultar conveniente para liberar un lugar dentro del plantel y, al mismo tiempo, generar ingresos en un mercado de pases en el que el club realizó inversiones importantes.
El futbolista, mientras tanto, permanece a la espera de una definición. Colidio es tenido en cuenta por Eduardo Coudet y es uno de los jugadores que aparece habitualmente entre los titulares, por lo que su eventual salida obligaría al entrenador a modificar parte de la estructura ofensiva.
El paso de Colidio por River
Colidio llegó a mediados de 2023 después de destacarse en Tigre. Su llegada generó expectativas por el rendimiento que había mostrado en el fútbol argentino y por su capacidad para jugar en diferentes posiciones del ataque. Sin embargo, durante su etapa nunca consiguió convertirse definitivamente en uno de los futbolistas más queridos por los hinchas.
Tuvo oportunidades con Martín Demichelis, Marcelo Gallardo y ahora Eduardo Coudet, pero su rendimiento fue irregular y no logró sostener durante largos períodos el nivel que había exhibido anteriormente. El delantero tampoco pudo repetir la versión que había mostrado en Tigre y que había despertado el interés del Inter de Milán.
Los cuestionamientos de los hinchas fueron frecuentes, aunque durante la parte final del Apertura logró mejorar su rendimiento y transformar algunos silbidos en aplausos. Desde su llegada a Núñez, Colidio disputó 136 partidos, convirtió 32 goles y entregó 14 asistencias. Además, fue parte de los equipos que conquistaron dos títulos.
¿Colidio puede enfrentar a River en la Copa Sudamericana?
Una de las particularidades que podría tener la operación es que Facundo Colidio podría enfrentarse a River por la Copa Sudamericana si finalmente se concreta su llegada a Vasco da Gama. Para que ese escenario ocurra, primero el conjunto argentino deberá eliminar a Independiente Santa Fe en los octavos de final.
Vasco, por su parte, tendrá que superar a Olimpia en la misma instancia. Si ambos equipos avanzan, se encontrarán en los cuartos de final de la competencia. De esa manera, una transferencia que todavía se encuentra en etapa de negociación podría generar rápidamente un cruce especial entre Colidio y su actual club.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario