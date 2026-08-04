River recibió una oferta de Vasco da Gama por Facundo Colidio: cuánto dinero ingresaría

El paso de Colidio por River

Colidio llegó a mediados de 2023 después de destacarse en Tigre. Su llegada generó expectativas por el rendimiento que había mostrado en el fútbol argentino y por su capacidad para jugar en diferentes posiciones del ataque. Sin embargo, durante su etapa nunca consiguió convertirse definitivamente en uno de los futbolistas más queridos por los hinchas.

Tuvo oportunidades con Martín Demichelis, Marcelo Gallardo y ahora Eduardo Coudet, pero su rendimiento fue irregular y no logró sostener durante largos períodos el nivel que había exhibido anteriormente. El delantero tampoco pudo repetir la versión que había mostrado en Tigre y que había despertado el interés del Inter de Milán.

Los cuestionamientos de los hinchas fueron frecuentes, aunque durante la parte final del Apertura logró mejorar su rendimiento y transformar algunos silbidos en aplausos. Desde su llegada a Núñez, Colidio disputó 136 partidos, convirtió 32 goles y entregó 14 asistencias. Además, fue parte de los equipos que conquistaron dos títulos.

¿Colidio puede enfrentar a River en la Copa Sudamericana?

Una de las particularidades que podría tener la operación es que Facundo Colidio podría enfrentarse a River por la Copa Sudamericana si finalmente se concreta su llegada a Vasco da Gama. Para que ese escenario ocurra, primero el conjunto argentino deberá eliminar a Independiente Santa Fe en los octavos de final.

Vasco, por su parte, tendrá que superar a Olimpia en la misma instancia. Si ambos equipos avanzan, se encontrarán en los cuartos de final de la competencia. De esa manera, una transferencia que todavía se encuentra en etapa de negociación podría generar rápidamente un cruce especial entre Colidio y su actual club.