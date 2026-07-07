"Qué locura lo de hoy": eufórico mensaje de Lionel Messi tras la épica clasificación de la Selección Argentina

Un mensaje de Lionel Messi que enciende la ilusión de todos

La publicación de Messi no tardó en transformarse en un fenómeno digital sin precedentes. En apenas unos minutos, el posteo acumuló millones de "me gusta" y se llenó de comentarios por parte de los fanáticos y de los propios futbolistas del plantel, quienes le respondieron a su capitán con muestras de afecto y arengas mutuas.