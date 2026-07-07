"Qué locura lo de hoy": eufórico mensaje de Lionel Messi tras la épica clasificación de la Selección Argentina
El capitán celebró el agónico triunfo ante Egipto con un posteo cargado de orgullo. Elogió el carácter de sus compañeros y desató la locura en las redes.
El sufrimiento del final se transformó en un desahogo histórico. Luego de la cinematográfica y sufrida victoria de la Selección Argentina ante Egipto, que le dio el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, Lionel Messi acudió a sus redes sociales oficiales para dedicarle un sentido y emotivo mensaje a sus compañeros de equipo.
Consciente del tremendo esfuerzo físico y mental que significó levantar un partido al borde del abismo, el astro rosarino utilizó su cuenta de Instagram para deshacerse en elogios hacia el plantel, remarcando la principal virtud de un ciclo que se caracteriza por la resiliencia y el espíritu competitivo en las paradas más difíciles.
"¡Este equipo no baja los brazos nunca!"
Acompañado por una galería de seis fotos que retratan a la perfección la intensidad del encuentro, los abrazos del final y la comunión total de la delegación en suelo estadounidense, el capitán escribió con el corazón en la mano.
"Este equipo no baja los brazos nunca. Qué locura lo de hoy, otra vez… ¡este grupo es INCREÍBLE!!! Vamossss", posteó el líder de la Scaloneta, sumando signos de exclamación y mayúsculas que evidencian la enorme descarga de adrenalina tras el silbatazo final.
Un mensaje de Lionel Messi que enciende la ilusión de todos
La publicación de Messi no tardó en transformarse en un fenómeno digital sin precedentes. En apenas unos minutos, el posteo acumuló millones de "me gusta" y se llenó de comentarios por parte de los fanáticos y de los propios futbolistas del plantel, quienes le respondieron a su capitán con muestras de afecto y arengas mutuas.
Con el grupo más unido que nunca y la mística ganadora totalmente renovada, la Selección Argentina ya calienta motores para mudar su ilusión a Kansas City el próximo sábado 11 de julio. El mensaje del "10" ya dictó la sentencia: de cara a los cuartos de final, este equipo jamás se va a rendir.
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