Días y horarios de los cruces de cuartos de final del Mundial 2026

Cruces: Francia vs. Marruecos

Hora: 17:00 hs (ART)

Sede: Boston Stadium (Boston)

Viernes 10 de julio: Duelo de potencias europeas

La acción del viernes se trasladará a la costa oeste para un clásico continental entre dos planteles plagados de estrellas que prometen juego vistoso y dramatismo táctico.

Cruces: España vs. Bélgica

Hora: 16:00 hs (ART)

Sede: Los Angeles Stadium (Los Ángeles)

Sábado 11 de julio: Súper sábado mundialista

El fin de semana albergará el plato fuerte con una doble jornada apasionante. En el primer turno, el sorprendente combinado liderado por Erling Haaland medirá fuerzas ante los creadores del fútbol.

Cruces: Noruega vs. Inglaterra

Hora: 18:00 hs (ART)

Sede: Miami Stadium (Miami)

Finalmente, el cierre de los cuartos de final estará a cargo del vigente campeón del mundo. La Scaloneta buscará meterse entre los cuatro mejores frente al duro elenco helvético en el último turno de la jornada.