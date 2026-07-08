Días y horarios de los cruces de cuartos de final del Mundial 2026
Quedaron definidos los ocho mejores seleccionados del planeta y ya se conoce el cronograma de los cuatro partidazos que paralizarán al fútbol global.
La Copa Mundial 2026 de la FIFA entra en su etapa de máxima definición. Luego de unos octavos de final cargados de épica, sorpresas y un dramatismo absoluto, en especial con la agónica clasificación de la Selección Argentina, el cuadro definitivo de los cuartos de final quedó completamente sellado.
Ya no hay margen de error: son ocho los equipos que siguen en carrera por la gloria eterna en suelo norteamericano y las coordenadas de los próximos cuatro cruces de alto voltaje ya son oficiales.
La acción comenzará este jueves 9 de julio y se extenderá hasta la noche del sábado 11 de julio, día en el que la Selección Argentina saldrá a la cancha para disputar su llave tras confirmarse que su rival de turno será Suiza (que viene de dejar en el camino a Colombia).
El calendario de los cuartos de final del Mundial 2026
- Marruecos vs. Francia (Estadio Boston, Jueves 9 de julio, 17:00).
- España vs. Bélgica (Estadio Los Ángeles, Viernes 10 de julio, 16:00).
- Inglaterra vs. Noruega (Estadio Miami, Sábado 11 de julio, 18:00).
- Argentina vs. Suiza (Estadio Kansas City, Sábado 11 de julio, 22:00).
Uno por uno, los partidos de cuartos de final del Mundial 2026
Jueves 9 de julio: El inicio de las batallas
El primer boleto a las semifinales se dirimirá en la costa este de los Estados Unidos con un choque de estilos de altísima intensidad y con mucha historia reciente en las citas mundialistas.
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Cruces: Francia vs. Marruecos
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Hora: 17:00 hs (ART)
Sede: Boston Stadium (Boston)
Viernes 10 de julio: Duelo de potencias europeas
La acción del viernes se trasladará a la costa oeste para un clásico continental entre dos planteles plagados de estrellas que prometen juego vistoso y dramatismo táctico.
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Cruces: España vs. Bélgica
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Hora: 16:00 hs (ART)
Sede: Los Angeles Stadium (Los Ángeles)
Sábado 11 de julio: Súper sábado mundialista
El fin de semana albergará el plato fuerte con una doble jornada apasionante. En el primer turno, el sorprendente combinado liderado por Erling Haaland medirá fuerzas ante los creadores del fútbol.
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Cruces: Noruega vs. Inglaterra
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Hora: 18:00 hs (ART)
Sede: Miami Stadium (Miami)
Finalmente, el cierre de los cuartos de final estará a cargo del vigente campeón del mundo. La Scaloneta buscará meterse entre los cuatro mejores frente al duro elenco helvético en el último turno de la jornada.
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Cruces: Argentina vs. Suiza
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Hora: 22:00 hs (ART)
Sede: Kansas City Stadium (Kansas City)
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