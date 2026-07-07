La FIFA apaga el Mundial 2026 por una inopinada razón

El motivo del receso en el Mundial 2026

Luego de 27 días seguidos de acción y enfrentamientos entre diferentes selecciones, este miércoles 8 de julio no se programaron encuentros debido al receso estipulado entre los octavos de final y los cuartos de final. En las instancias previas de la Copa del Mundo, la distribución del calendario permitía que los equipos tuvieran suficiente tiempo para reponer energías sin necesidad de frenar el torneo.