La FIFA apaga el Mundial 2026 por una inopinada razón
Tras casi un mes de competencia ininterrumpida, la Copa del Mundo se toma un respiro antes del inicio de la próxima fase. Enterate de los motivos de la FIFA.
La rutina de los futboleros sufrirá un repentino cambio. Tras la emocionante clasificación de la Selección Argentina, las pantallas del torneo de la FIFA se apagarán momentáneamente. Por primera vez desde la inauguración del certamen, la grilla televisiva no tendrá compromisos mundialistas durante toda la jornada.
El motivo del receso en el Mundial 2026
Luego de 27 días seguidos de acción y enfrentamientos entre diferentes selecciones, este miércoles 8 de julio no se programaron encuentros debido al receso estipulado entre los octavos de final y los cuartos de final. En las instancias previas de la Copa del Mundo, la distribución del calendario permitía que los equipos tuvieran suficiente tiempo para reponer energías sin necesidad de frenar el torneo.
Sin embargo, al quedar solo ocho seleccionados en carrera, se volvió indispensable otorgar una jornada libre para que los planteles puedan descansar adecuadamente y planificar los cruces decisivos[. Detener la pelota por un día evita que el calendario se juegue de corrido y previene el desgaste físico extremo de los futbolistas.
Cuándo vuelven a jugar en la Copa del Mundo
La inactividad durará muy poco y la emoción por el Mundial 2026 regresará con todo el análisis habitual a partir de mañana. Los detalles de la reanudación del certamen son los siguientes:
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Regreso de la actividad: Los cuartos de final comenzarán este jueves 9 de julio.
Cronograma de partidos: Durante esa jornada se disputará un único compromiso para no apretar los cruces de la llave.
Extensión del calendario: Esta distribución permite estirar el fixture lo suficiente para llegar en óptimas condiciones a la gran final del torneo, pactada para el 19 de julio.
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