River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Así está Ánibal Moreno en la previa al partido
River y Belgrano se miden este domingo desde las 15.30 horas en la esperada final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, para definir al primer campeón del año y asegurar el ansiado boleto directo a la próxima Copa Libertadores, además de clasificar a varias copas nacionales.
El encuentro se juega en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de ESPN Premium y TNT Sports.
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