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River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026.

River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026.
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El "Millonario" y el "Pirata" cierran este domingo en Córdoba el semestre, con la esperada final del Torneo Apertura 2026.

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River y Belgrano se miden este domingo desde las 15.30 horas en la esperada final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, para definir al primer campeón del año y asegurar el ansiado boleto directo a la próxima Copa Libertadores, además de clasificar a varias copas nacionales.

El encuentro se juega en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de ESPN Premium y TNT Sports.

Minuto a minuto de River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026

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Así está Ánibal Moreno en la previa al partido

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Cómo llegan River y Belgrano

El "Millonario", conducido por Eduardo Coudet, llega a esta cita tras dejar en el camino a Rosario Central en las semifinales y busca ratificar su condición de candidato.

Previamente, River eliminó a San Lorenzo en una noche para el infarto en el Monumental, mientras que en cuartos de final sacó a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un encuentro sin demasiados sobresaltos.

Por su parte, el "Pirata" de Ricardo Zielinski dio el golpe al eliminar por penales a Argentinos Juniors en La Paternal y jugará una final de Primera División por primera vez en su historia, con el condimento extra de definir el título en su provincia y ante su gente.

En cuanto al único antecendente del año entre River y Belgrano, el "Millonario" goleó 3-0 al conjunto cordobés en el Monumental en el marco de la fase de grupos. Además, en los últimos diez cruces oficiales, el equipo de Núñez ganó seis partidos, el Barrio Alberdi se impuso en tres y hubo un empate.

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Formaciones de River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

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Los datos de River vs. Belgrano por el Torneo Apertura

  • Hora: 15.30.
  • TV: ESPN Premium y TNT Sports.
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.
  • VAR: Leandro Rey Hilfer.

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