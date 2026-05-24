River vs. Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Cómo llegan River y Belgrano

El "Millonario", conducido por Eduardo Coudet, llega a esta cita tras dejar en el camino a Rosario Central en las semifinales y busca ratificar su condición de candidato.

Previamente, River eliminó a San Lorenzo en una noche para el infarto en el Monumental, mientras que en cuartos de final sacó a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un encuentro sin demasiados sobresaltos.

Por su parte, el "Pirata" de Ricardo Zielinski dio el golpe al eliminar por penales a Argentinos Juniors en La Paternal y jugará una final de Primera División por primera vez en su historia, con el condimento extra de definir el título en su provincia y ante su gente.

En cuanto al único antecendente del año entre River y Belgrano, el "Millonario" goleó 3-0 al conjunto cordobés en el Monumental en el marco de la fase de grupos. Además, en los últimos diez cruces oficiales, el equipo de Núñez ganó seis partidos, el Barrio Alberdi se impuso en tres y hubo un empate.