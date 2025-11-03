Racing igualó sin goles con Central Córdoba y quedó cerca de la zona de playoffs del Torneo Clausura 2025

En cambio, la Academia llegaba golpeado. La reciente eliminación frente a Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores fue un mazazo a las ilusiones del plantel y del cuerpo técnico, que ahora deben enfocarse en el Clausura como único objetivo, ya sea para pelear por el título como para trepar posiciones en la Tabla Anual pensando en las copas del próximo año.