Racing igualó sin goles con Central Córdoba y quedó cerca de la zona de playoffs del Torneo Clausura 2025
El "Ferroviario" no pudo subirse a la cima del grupo, mientras que la "Academia", golpeada por la eliminación en la Copa Libertadores, alcanzó la línea de puntos del octavo.
Central Córdoba y Racing igualaron sin goles este lunes en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en el marco de la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2025.
El encuentro ponía cara a cara a dos equipos con objetivos distintos, pero igual de urgidos: el local buscaba regresar en la cima de la Zona A, mientras que la visita quería dejar atrás el golpe internacional y reencauzar su camino en el plano local.
La buena para la "Academia" es que, en un grupo muy apretado y con muchos en la pelea, el punto le alcanzó para regresar momentáneamente a los puestos de clasificación a los playoffs, aunque queda afuera por diferencia de gol.
El conjunto santiagueño vive un presente inmejorable. Venía de acumular siete puntos de los últimos nueve, con regularidad, solidez defensiva y eficacia en el área rival, que fueron las claves del gran rendimiento del equipo, que depende de sí mismo para asegurarse la localía durante toda la fase de playoffs.
En cambio, la Academia llegaba golpeado. La reciente eliminación frente a Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores fue un mazazo a las ilusiones del plantel y del cuerpo técnico, que ahora deben enfocarse en el Clausura como único objetivo, ya sea para pelear por el título como para trepar posiciones en la Tabla Anual pensando en las copas del próximo año.
Central Córdoba vs. Racing: formaciones
- Central Córdoba: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Omar De Felippe.
- Racing: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Costas.
Central Córdoba vs. Racing: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Único Madre de Ciudades.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Gastón Monsón Brizuela.
- TV: TNT Sports Premium.
