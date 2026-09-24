Locura por Lionel Messi: se agotaron en tiempo récord las entradas para su despedida de la Selección

Lionel Messi y toda la Selección Argentina.

La confesión de Scaloni sobre la despedida de Lionel Messi: "Puse mi granito de arena"

Lionel Scaloni habló sobre la despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina y reveló que tuvo un papel activo para convencer al capitán de que participe. El entrenador contó que mantuvo una conversación con el delantero y explicó por qué considera importante que el homenaje se realice ahora.

La situación también está atravesada por la incertidumbre sobre la continuidad del campeón del mundo y bicampeón de América. El director técnico todavía debe reunirse con Claudio "Chiqui" Tapia para definir su futuro, por lo que no sabe si estará al frente del equipo más adelante.

Durante la conferencia posterior al entrenamiento en Ezeiza, el oriundo de Pujato explicó que buscó convencer personalmente al capitán para que esté presente. "Yo creo que un jugador como Messi merece su despedida. Puse mi granito de arena porque deseo estar en la despedida de él, y como no sé si más adelante voy a estar, hicimos fuerzas para que venga, y él hizo ese esfuerzo para poder venir", reveló.

"HICE FUERZA PARA QUE MESSI VENGA A DESPEDIRSE"



Lionel Scaloni habló de la presencia del capitán argentino en la lista.



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El DT dejó en claro que uno de los motivos de su intervención fue justamente la incertidumbre sobre su propio futuro. Si su ciclo en la Selección terminara, no tendría garantías de poder compartir ese momento con la Pulga.