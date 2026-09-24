Locura por Lionel Messi: se agotaron en tiempo récord las entradas para su despedida de la Selección
El astro mundial dirá adiós a la Albiceleste el próximo 6 de octubre en el Estadio Monumental y sólo un puñado de argentinos afortunados podrá estar presente.
Tras la reprogramación por parte de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) para la venta de tickets, se confirmó que las localidades para el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina ante Benín en el Estadio Monumental están completamente agotadas.
Cabe señalar que la venta se realizó de forma virtual a través del sitio web Deportick, pero no hubo tiempo para nada: las entradas para "el último tango" de la Pulga se agotaron en aproximadamente dos horas, garantizando un marco multitudinario e histórico en la cancha de River.
Las populares se comercializaron a $90.000, mientras que las plateas oscilaron entre los $180.000 y los $480.000 según la ubicación elegida.
Para aquellos simpatizantes que no alcanzaron a conseguir su ticket, la AFA habilitó la "AFA Fan Zone" en el predio de Ciudad Universitaria, un espacio con pantalla gigante y shows de música en vivo para seguir las alternativas del histórico encuentro.
Cuándo será la despedida de Lionel Messi en el Monumental
El partido de despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina ante Benín será el martes 6 de octubre, a las 21:00 horas, en el Estadio Mas Monumental.
La confesión de Scaloni sobre la despedida de Lionel Messi: "Puse mi granito de arena"
Lionel Scaloni habló sobre la despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina y reveló que tuvo un papel activo para convencer al capitán de que participe. El entrenador contó que mantuvo una conversación con el delantero y explicó por qué considera importante que el homenaje se realice ahora.
La situación también está atravesada por la incertidumbre sobre la continuidad del campeón del mundo y bicampeón de América. El director técnico todavía debe reunirse con Claudio "Chiqui" Tapia para definir su futuro, por lo que no sabe si estará al frente del equipo más adelante.
Durante la conferencia posterior al entrenamiento en Ezeiza, el oriundo de Pujato explicó que buscó convencer personalmente al capitán para que esté presente. "Yo creo que un jugador como Messi merece su despedida. Puse mi granito de arena porque deseo estar en la despedida de él, y como no sé si más adelante voy a estar, hicimos fuerzas para que venga, y él hizo ese esfuerzo para poder venir", reveló.
El DT dejó en claro que uno de los motivos de su intervención fue justamente la incertidumbre sobre su propio futuro. Si su ciclo en la Selección terminara, no tendría garantías de poder compartir ese momento con la Pulga.
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