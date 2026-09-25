Cuánto cuesta la camiseta especial que Lionel Messi usará en su partido despedida
Adidas lanzó la indumentaria especial de Lionel Messi para su despedida. Conocé la lista de precios de las camisetas, shorts, camperas y conjuntos.
Adidas puso a la venta la indumentaria conmemorativa que vestirá el capitán argentino. El lanzamiento de la indumentaria de Lionel Messi desató una verdadera revolución entre los fanáticos albicelestes, quienes agotaron rápidamente las primeras tandas en la tienda digital tras conocerse los modelos especiales y la lista completa de valores.
Precios de la camiseta de Lionel Messi en todas sus versiones
La colección oficial ya se encuentra disponible en la plataforma oficial de la marca y abarca diferentes modelos adaptados tanto para la alta competencia como para el uso diario:
IMPORTANTE: El Gobierno avaló que se traslade el feriado del sábado y hay fin de semana largo para trabajadores del 130/75
- Camiseta Titular y Alternativa Versión Jugador: $209.999
- Camiseta Versión Hincha (Hombre): $149.999
- Camiseta Versión Mujer: $149.999
- Camiseta Versión Niños: $129.999
- Camiseta Prematch (calentamiento): $109.999
- Remera urbana de algodón: $119.999
Cuánto cuestan los shorts, medias y camperas de la Selección
Para completar el conjunto de juego o vestir los complementos de entrenamiento y salida, la marca deportiva sumó prendas adicionales con sus respectivos valores:
- Short Versión Jugador: $109.999
- Short Versión Hincha: $79.999
- Short urbano de entrenamiento: $89.999
- Medias oficiales: $39.999
- Campera deportiva de presentación (Hombre): $219.999
- Campera deportiva (Niños): $189.999
- Pantalón largo deportivo (Hombre): $179.999
- Pantalón largo deportivo (Niños): $149.999
Detalles del diseño exclusivo con las tres estrellas
La flamante camiseta titular rinde tributo directo a las tres consagraciones mundiales de la Selección argentina. El escudo de la AFA luce las tres estrellas bordadas en dorado, acompañadas por el parche oficial de Campeón del Mundo FIFA 2022 en el centro del pecho. Además, los dorsales y el icónico número 10 presentan un tramado especial en tono dorado mate que celebra la trayectoria inigualable del astro rosarino con la camiseta nacional.
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