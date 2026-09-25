Cuánto cuesta la camiseta especial que Lionel Messi usará en su partido despedida

Short Versión Jugador: $109.999

$109.999 Short Versión Hincha: $79.999

$79.999 Short urbano de entrenamiento: $89.999

$89.999 Medias oficiales: $39.999

$39.999 Campera deportiva de presentación (Hombre): $219.999

$219.999 Campera deportiva (Niños): $189.999

$189.999 Pantalón largo deportivo (Hombre): $179.999

$179.999 Pantalón largo deportivo (Niños): $149.999

Detalles del diseño exclusivo con las tres estrellas

La flamante camiseta titular rinde tributo directo a las tres consagraciones mundiales de la Selección argentina. El escudo de la AFA luce las tres estrellas bordadas en dorado, acompañadas por el parche oficial de Campeón del Mundo FIFA 2022 en el centro del pecho. Además, los dorsales y el icónico número 10 presentan un tramado especial en tono dorado mate que celebra la trayectoria inigualable del astro rosarino con la camiseta nacional.