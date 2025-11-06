Flavio Briatore analizó el presente de Alpine en la Fórmula 1: dijo que es "una tortura"

Una de las decisiones más resonantes de Briatore tras su regreso fue cerrar el área de motores en Viry-Châtillon y acordar con Mercedes el suministro de unidades de potencia a partir de 2026. “Fue una decisión difícil, pero para ser competitivos necesitamos tener las mismas armas que los demás”, afirmó. El italiano consideró que mantener la producción interna era insostenible. “No teníamos capacidad para mejorar el monoplaza actual y, al mismo tiempo, desarrollar el de 2026. Por eso pusimos todo nuestro esfuerzo en el futuro”, explicó.

Con Pierre Gasly confirmado y Franco Colapinto a punto de ser anunciado como titular, Briatore dejó clara su exigencia: “Quiero que estemos entre los seis primeros. Cuando estás sexto o séptimo, ya podés oler el podio. Si estás 14.º o 15.º, olvídalo”. El dirigente pidió compromiso total de los pilotos y del equipo técnico para volver a los primeros planos. “Estamos aquí para ganar, no somos turistas que dan la vuelta al mundo. Esta situación es muy difícil, pero el objetivo es volver a ser competitivos desde el primer día de 2026”, sostuvo.

En el cierre de la entrevista, Briatore también apuntó contra la estructura dirigencial que encontró al regresar a Enstone. “El equipo estaba dirigido desde París. La Fórmula 1 ya es difícil de manejar día a día en la oficina; hacerlo desde Francia es imposible”, sentenció.

Con la vista puesta en la nueva era que comenzará en 2026, Alpine busca dejar atrás un ciclo de frustraciones. El desafío de Briatore será reconstruir un proyecto competitivo y devolverle protagonismo a una escudería histórica que, con Colapinto al volante, tendrá una fuerte conexión con el público argentino.