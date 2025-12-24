Federico Girotti se despide de Talleres: será nuevo refuerzo de Alianza Lima de Perú

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MDePasesArg/status/2003805515940507712&partner=&hide_thread=false #MercadoDePases | Federico Girotti será REFUERZO de Alianza Lima . #Talleres vende el 50% del pase en una cifra que rondaría los U$S 1.5M y el delantero firma hasta diciembre de 2028. En los próximos días viaja a Perú . pic.twitter.com/ozjD0gYvGT — Mercado de Pases (@MDePasesArg) December 24, 2025

El paso del delantero por Talleres tuvo momentos destacados y otros de menor continuidad, aunque siempre fue una alternativa valorada dentro del plantel. En la temporada que acaba de finalizar, disputó 37 partidos entre competencias locales y la Copa Libertadores, con un balance de cuatro goles y una asistencia. Más allá de las estadísticas, dejó una marca particular frente al propio Alianza Lima, ya que le convirtió dos tantos como visitante en el cruce continental, pese a la derrota de la T por 3-2 en Lima.