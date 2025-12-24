Federico Girotti se despide de Talleres: será nuevo refuerzo de Alianza Lima de Perú
El delantero cordobés tiene todo acordado para sumarse al conjunto peruano, donde asumirá la difícil tarea de reemplazar a Hernán Barcos, una figura histórica del club.
Federico Girotti está muy cerca de cerrar una etapa importante de su carrera. Tras cuatro temporadas en Talleres de Córdoba, el delantero tiene prácticamente sellada su salida rumbo a Alianza Lima, club que apostó fuerte por su incorporación para cubrir una vacante tan simbólica como exigente: la que dejó Hernán Barcos tras su partida.
La operación se encuentra avanzada y, de no surgir contratiempos, se oficializará en los próximos días. La institución peruana alcanzó un acuerdo de palabra con Talleres para adquirir el 50 por ciento de los derechos económicos del atacante de 26 años. Desde ambas partes confían en que los detalles pendientes se resolverán sin inconvenientes, lo que permitirá concretar la transferencia y darle a Girotti su primera experiencia internacional a nivel clubes.
El paso del delantero por Talleres tuvo momentos destacados y otros de menor continuidad, aunque siempre fue una alternativa valorada dentro del plantel. En la temporada que acaba de finalizar, disputó 37 partidos entre competencias locales y la Copa Libertadores, con un balance de cuatro goles y una asistencia. Más allá de las estadísticas, dejó una marca particular frente al propio Alianza Lima, ya que le convirtió dos tantos como visitante en el cruce continental, pese a la derrota de la T por 3-2 en Lima.
Su llegada al fútbol peruano se da en un contexto especial, ya que deberá reemplazar a Hernán Barcos, un delantero que dejó una huella profunda en Alianza Lima. A los 41 años, el exjugador de Vélez se despidió del club como uno de los máximos goleadores argentinos en actividad y como una referencia indiscutida para los hinchas.
Durante su ciclo, fue goleador de la Liga 1 en 2021 y 2022, además de resultar clave en los títulos obtenidos en esas mismas temporadas. Además, Barcos mantuvo una vigencia notable en el plano internacional, siendo goleador de Alianza Lima en las ediciones 2024 y 2025 de la Copa Libertadores. Ese legado convierte la llegada de Girotti en un desafío de alto perfil, tanto desde lo deportivo como desde lo simbólico.
Para el delantero surgido en River, este traspaso representa una oportunidad para relanzar su carrera y ganar protagonismo. En Talleres cumplió un ciclo y ahora buscará consolidarse como referencia ofensiva en un club grande del continente, con presión constante y objetivos claros. Alianza Lima, por su parte, apuesta a un futbolista en plena madurez, con roce internacional y capacidad para asumir responsabilidades en el área rival.
