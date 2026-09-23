Federico Higuaín fue despedido del Columbus Crew por "sexismo y abuso" a una árbitra
El exfutbolista argentino fue desafectado de su cargo en el equipo filial de la MLS tras recibir dos fechas de suspensión por un repudiable episodio frente a una jueza.
El ciclo de Federico Higuaín al frente del segundo equipo del Columbus Crew llegó a su fin de la peor manera. La franquicia de la MLS tomó la decisión de rescindirle el contrato al entrenador argentino luego de que saliera a la luz un episodio de conducta inapropiada y discriminación de género contra una árbitra durante un encuentro disputado el pasado 23 de agosto.
La controversia se desató cuando el exdelantero le apretó la mano con fuerza a la jueza del partido y, según la denuncia, pronunció la frase "no olvides que este es un deporte de hombres". La acción le valió la expulsión inmediata y una sanción inicial de dos jornadas por parte de la liga, un castigo que la Asociación de Árbitros (PSRA) consideró insuficiente al tipificar el hecho como un doble acto de agresión física y sexismo.
Federico Higuaín, despedido de Columbus Crew tras el comentario machista a una árbitra
El contundente reclamo del gremio arbitral, que exigía una sanción ejemplar por violar los reglamentos contra la discriminación y la intimidación, obligó a la dirigencia del club de Ohio a revisar internamente la situación. La postura del hermano de Gonzalo Higuaín agravó su cuadro: el DT no mostró intenciones de reflexionar, evitó disculparse públicamente y no asumió la responsabilidad por sus actos ante la gravedad de la acusación.
Frente a este escenario, el gerente general de la institución, Issa Tall, confirmó el despido del técnico al señalar que no se cumplieron los estándares de liderazgo que exige la entidad. La salida interrumpe de forma abrupta el trabajo del exfutbolista de River, Colón y Nueva Chicago, quien había asumido en la filial a principios de 2025 y venía de clasificar al equipo a los playoffs de la MLS NEXT Pro tras dirigir 55 partidos.
La resolución golpea fuerte la figura del argentino dentro de Columbus, donde era considerado un referente histórico por su etapa como jugador, en la que disputó 210 cotejos y anotó 59 goles. Sin embargo, su falta de autocrítica tras el pronunciamiento de la PSRA terminó por precipitar su salida definitiva de la organización.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario