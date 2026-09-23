Federico Higuaín fue despedido del Columbus Crew por "sexismo y abuso" a una árbitra

La controversia se desató cuando el exdelantero le apretó la mano con fuerza a la jueza del partido y, según la denuncia, pronunció la frase "no olvides que este es un deporte de hombres". La acción le valió la expulsión inmediata y una sanción inicial de dos jornadas por parte de la liga, un castigo que la Asociación de Árbitros (PSRA) consideró insuficiente al tipificar el hecho como un doble acto de agresión física y sexismo.