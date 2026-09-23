La recaudación récord de la Fundación River en su cena anual: la gran donación del plantel

Recaudación récord de la Fundación River, subastas en el Monumental y el gesto del plantel

El plato fuerte de la noche llegó con las tradicionales pujas dirigidas por la conducción de Mariano Iudica, Agostina Scalise, Grego Rossello y Julieta Pink. Los invitados batallaron por experiencias exclusivas: la posibilidad de viajar a Mar del Plata con la delegación oficial para el duelo ante Aldosivi junto a referentes como Lucas Martínez Quarta, Fausto Vera, Rafael Santos Borré y Sebastián Driussi se cerró en $10 millones. Por su parte, la oportunidad de compartir un asado para ocho personas dentro de la concentración se subastó por $60 millones.