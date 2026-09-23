La recaudación récord de la Fundación River en su cena anual: la gran donación del plantel
El evento solidario en La Rural juntó una millonaria cifra para proyectos educativos y deportivos, impulsados por experiencias únicas y un notable gesto de los futbolistas.
La Fundación River Plate volvió a vivir una noche inolvidable en el pabellón amarillo de La Rural. En el marco de su 13° cena anual solidaria, desarrollada bajo el lema "Jugar en el barrio, ganar en la vida", la institución celebró un hito histórico tras alcanzar un monto récord que rozó los $1.500 millones ($1.485.300.000), superando ampliamente la cifra obtenida durante la edición anterior.
La velada reunió a más de 800 asistentes y contó con la presencia estelar de las autoridades de la entidad, encabezadas por el presidente Stefano Di Carlo, junto al cuerpo técnico liderado por Leonardo Ponzio y el plantel profesional completo. La jornada se dio pocas horas después del retorno del club al Comité Ejecutivo de la AFA, marco en el que los dirigentes realizaron declaraciones de peso en la previa al ingreso.
Recaudación récord de la Fundación River, subastas en el Monumental y el gesto del plantel
El plato fuerte de la noche llegó con las tradicionales pujas dirigidas por la conducción de Mariano Iudica, Agostina Scalise, Grego Rossello y Julieta Pink. Los invitados batallaron por experiencias exclusivas: la posibilidad de viajar a Mar del Plata con la delegación oficial para el duelo ante Aldosivi junto a referentes como Lucas Martínez Quarta, Fausto Vera, Rafael Santos Borré y Sebastián Driussi se cerró en $10 millones. Por su parte, la oportunidad de compartir un asado para ocho personas dentro de la concentración se subastó por $60 millones.
Sin embargo, el momento de mayor expectativa se dio con el paquete para disputar un partido en el campo de juego del Monumental utilizando el vestuario principal. Esta puja se cotizó en dólares, partiendo desde los 20 mil hasta escalar a los 110 mil dólares finalizados.
El cierre de la gala guardó una de las mayores sorpresas cuando los futbolistas subieron al escenario para anunciar una donación conjunta de unos 140 millones de pesos, destinados a la construcción de tres canchas de fútbol en instituciones barriales. Bajo la conducción directiva de Clara D'Onofrio, la totalidad de los fondos será empleada en fomentar la inclusión social, la infraestructura deportiva y el desarrollo de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
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