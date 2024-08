El irónico comentario de Federico Sturzenegger sobre Barracas Central: qué dijo

Explicó también que “la Ley de Deportes dice que no se puede discriminar a ninguna entidad deportiva por la forma societaria que tenga. Entonces, si hoy los socios de un club de fútbol elijen otra figura societaria, directamente va a participar normalmente, porque la ley así lo exige”.

La chicana de Federico Sturzenegger al Chiqui Tapia

Sturzenegger sostuvo que hoy en día "hay algunos clubes que funcionan así informalmente. Se habla de Talleres, de Defensa y Justicia...", y fue entonces cuando el conductor Eduardo Feinmann lo interrumpió para mencionar: "¿Riestra? ¿Barracas Central?". Ante este último, el ministro no pudo evitar hacer un gesto con los ojos.

"¿Por qué me puso esa cara? ¿Porque es de Tapia?", siguió Feinmann, a lo que Sturzenegger respondió: "Me gustaría ver cuáles son los puntos que saca Barracas Central relativo a sus condiciones objetivas, pero no me voy a meter ahí".

Federico Sturzenegger Federico Sturzenegger se refirió a las SAD con una chicana al Chiqui Tapia

En otra parte de la entrevista, el ministro remarcó que la implementación de las Sociedades Anónimas Deportiva "busca primordialmente que puedan venir inversiones que mejoren la calidad de nuestro deporte". Mencionó a modo de ejemplo que "en España, salvo por algunas excepciones como el Real Madrid y el Barcelona, se hizo en forma obligatoria. Acá será voluntario. Pero si, como dicen el club es de los socios, que los socios tengan la libertad de elegir cómo quieren organizarse ninguna federación puede oponerse a eso porque si se opone, estaría violando la ley".