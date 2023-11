Fernando Diniz y la difícil tarea de marcar a Lionel Messi: "Es imposible no preocuparse"

messi ronald araujo argentina uruguay elimiantorias.jpg

El director técnico de Fluminense, que viene de consagrarse campeón de la Copa Libertadores ante Boca, agregó: "En Argentina no solamente es Messi el que se mueve, sino que todos sus jugadores lo hacen desde distintas posiciones. Por eso digo que es mentira que jueguen con solamente tres mediocampistas para armar su juego".

El Scratch no logra enderezar el rumbo y viene de perder dos partidos consecutivos ante Uruguay y Colombia. Sin embargo, el DT aclaró que pese a "no huir" de Messi y tratar de hacer el propio juego, "simultáneamente también hay que intentar contener toda la capacidad creativa que él tiene".

fernando diniz brasil 1.jpg

"Quizá ahora muchos intentan jugar con cuatro mediocampistas como algo innovador, pero para mi no lo es tanto. Por eso pienso que si hiciera eso no estaríamos más protegidos, y lo digo teniendo en cuenta que si Argentina no es la mejor selección del mundo, como mínimo está entre las tres primeras", reflejó.

Además, Diniz se refirió a las ausencias de peso para este partido (como las de Neymar, Casemiro y Vinicius Jr.): "Estamos confiados en el equipo y en el ambiente que creará nuestra 'torcida', porque siempre digo que el Maracaná responde con su aliento de una manera diferente y muy estimulante especialmente cuando nuestro equipo no va bien como está sucediendo ahora".