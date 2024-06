Valentín Gómez, picante contra el árbitro Fernando Echenique: "AFA tendría que hacer algo"

En el momento de enojo, el uruguayo no lo interpreta así y reacciona con un fuerte codazo hacia atrás, lo que le valió la tarjeta roja a los 90 minutos, ocasionando que el final del duelo sea bien candente, especialmente, con el árbitro Fernando Echenique, quien toma la decisión de expulsar a los protagonistas de la pelea.

Una vez terminado el partido, Valentín Gómez -que vivió de cerca el momento- habló con la prensa y lanzó severas críticas al juez del cruce: "Se arma un tumulto, Cavani me tira un codazo y echan injustamente, como siempre, a uno del equipo que no es de ellos", comenzó diciendo.

"La verdad es que el árbitro hizo la más fácil. Echó a uno por lado y se limpió las manos. Me pareció muy soberbio, nunca escuché a un árbitro que insulte a un jugador diciéndole 'cerrá el orto, ¿a quién te comiste?'. Es la primera vez que me pasa, no salgo de mi asombro", manifestó, visiblemente molesto.

"Desde AFA tendrían que hacer algo, porque cada vez esto viene peor", concluyó.

