Platense vs. San Martín (SJ), por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV

Ahora, el desafío será trasladar esa versión más competitiva también a la Copa Argentina, un torneo que históricamente suele ofrecer sorpresas y donde el margen de error prácticamente no existe. El último antecedente del Marrón en esta competencia fue a principios de febrero, cuando necesitó sufrir hasta el final para eliminar por 1-0 a Argentino de Monte Maíz en un encuentro mucho más complicado de lo esperado.

Enfrente aparecerá un San Martín de San Juan golpeado por el descenso y todavía en pleno proceso de reconstrucción. El Verdinegro atraviesa un semestre irregular en la Primera Nacional y se encuentra lejos de los puestos de protagonismo dentro de la Zona B. Actualmente ocupa la duodécima posición y viene de empatar 1-1 frente a Patronato, un resultado que lo dejó parcialmente fuera de los puestos de Reducido.

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Por eso, en San Juan la prioridad principal pasa por recuperar estabilidad en el torneo de ascenso y mantenerse cerca de la pelea por el regreso a Primera División. El entrenador Alejandro “Gringo” Schiaparelli ya confirmó que utilizará una formación mixta para este compromiso, una decisión que refleja claramente cuáles son las prioridades inmediatas del club.

El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, instancia donde ya espera el vencedor del duelo entre Lanús e Instituto. Por eso, además del objetivo inmediato de clasificar, ambos equipos saben que una victoria puede abrirles un camino muy atractivo dentro del cuadro del torneo. Con necesidades distintas pero la misma ambición de seguir avanzando, ambos protagonizarán un partido cargado de tensión en el Sur, donde un lugar en octavos estará en juego y cualquier detalle puede terminar inclinando la balanza.

Platense vs. San Martín (SJ), por la Copa Argentina: probables formaciones

Platense: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Walter Zunino .

Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. . San Martín (SJ): Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Alejandro Schiapparelli.

Así está el cuadro de la Copa Argentina 2026

Embed Cuadro del torneo ofrecida por Sofascore

Platense vs. San Martín (SJ): otros datos

Hora: 16.15.

16.15. Estadio: Alfredo Beranger (Temperley).

Alfredo Beranger (Temperley). Árbitro: Bruno Amiconi.

Bruno Amiconi. TV: TyC Sports.