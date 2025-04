Fernando Gago y la eliminación de Boca en la Copa Libertadores: "Fue un golpe muy duro"

Con el club enfocado ahora únicamente en la Liga Profesional de Fútbol (LPF), destacó que el calendario más liviano podría representar una ventaja: “Puede ser que al no jugar Copa y haya menos partidos, la carga de los entrenamientos cambie. Dependiendo del rival buscamos a los jugadores con las características que consideramos necesarias”.

Fernando Gago, sobre la "construcción" de su Boca.



El DT también habló de los cuestionamientos al equipo, que a pesar de haber quedado afuera de la Copa sigue siendo protagonista a nivel local. “Ganar es lo más importante, pero yo considero que el camino es con una idea”, remarcó. “Podés jugar con dos nueves o dos cincos, pero lo importante es que cada uno sepa sus funciones y que el equipo tenga herramientas”.

En cuanto a lo táctico, hizo autocrítica y repasó algunos partidos recientes: “Con Barracas sabíamos que íbamos a tener que tener paciencia y jugar alto, con Newell’s no pudimos encontrar los pases y con Defensa ganamos 4-1, pero el primer tiempo no me gustó. En el segundo sí. Hubo momentos en los que me equivoqué yo”.

Gago explicó cómo intenta plasmar su idea en Boca.



También dejó una frase que resume su visión: “Por momentos, tenemos el control del partido, pero no el control del juego”. Al ser consultado por su metodología para elegir el once titular, fue claro: “El futbolista tiene que estar motivado. Tiene que ganarse el lugar. Si uno entrena mal y juega, es darle un premio que no se merece. A partir de eso busco el mejor equipo”.

Finalmente, hizo una defensa de su plantel y de su propio trabajo: “Boca tiene un muy buen plantel, tenemos dos o tres jugadores por puesto. Para mí es una complicación armar la lista de concentrados”. Y cerró con una frase que refleja su convicción: “Cada entrenador, y más en esta institución, está en la mira. Yo soy un tipo muy convencido de lo que hago. Quiero estar en la foto, pero también me hago cargo en las malas. Hay que sostener la idea incluso desde la derrota”.

Fernando Gago, DT del Xeneize.



