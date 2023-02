El desubicado comentario de Fernando Iglesias a Rodrigo De Paul

"10/02/2013 Mi primer partido oficial, ya son 10 años. ¡Que rápido pasó todo, cuánta nostalgia, cuántos momentos se me vienen a la cabeza, cuántas páginas escritas y cuantas por escribir! Gracias por estar del otro lado, vamos a por más", escribió el papá de Francesca y Bautista, en su cuenta personal de Twitter, junto a una extensa carta donde, también, detallaba los esfuerzos que hizo para llegar adonde llegó y defender su país vistiendo la camiseta argentina.

Sorpresivamente, Fernando Iglesias, diputado nacional de Juntos por el Cambio, reaccionó a este escrito con un ataque para el actual novio de Tini Stoessel: "¿Defender a mi país? ¿De quién? ¿En una cancha? What are you talking about? #Descerebrados", señaló despectivamente el funcionario de la Cámara baja.

Luego, para explicar su comentario, agregó: "Estoy en contra del uso de lenguaje épico en casi cualquier circunstancia. Harto del nacionalismo berreta y de la militarización de la vida. Podrido del síndrome de la patria está en peligro. Después se quejan de los soldados de Cristina y el Vatayón Militante".

Fiel a su polémico estilo, la reacción del diputado generó opiniones a favor y opiniones en contra en lo que, en verdad, no se trataba de una publicación política, sino un posteo de origen deportivo que fue, como tantas otras veces, politizado.

"Pero si son ustedes los que si no gobiernan dicen que no hay democracia y que la patria está en peligro, ridículo", disparó un usuario en la red social del pajarito, en respuesta a los dichos de Iglesias. En tanto, hubo otras opiniones en consonancia con lo publicado por el funcionario: "Adhiero 100%. La cultura patriótica maradoneana del pobre contra el rico o la épica en la avivada nos hizo muy mal", sostuvo un seguidor del diputado.

Por su parte, Rodrigo De Paul no respondió a las críticas de Iglesias, al menos, hasta el momento, y dejó una significativa postal en Twitter donde se lo puede ver con todas las camisetas que utilizó a lo largo de su trayectoria desde que surgió de las Inferiores de la "Academia": Valencia, Udinese, Atlético de Madrid y la Selección Argentina.

La carta de Rodrigo De Paul

"No puedo borrar de mi cabeza los nervios en el micro camino a la cancha. Esa sensación tan extraña e increíble en la panza por saber que estaba a punto de cumplir el sueño que seguí desde que era un niño. En el camino que decidí transitar por cumplir mi sueño conviví con la incertidumbre de jamás saber si lo iba a lograr.

Tuve que entender lo que significa la responsabilidad, el trabajo, las emociones, la constancia, y sobre todo la presión y la mirada de los que están alrededor, eso para cualquier chico que decide esta profesión es muy difícil. Pero todo valió la pena.

Cada día levantarme para ir a entrenar. El olor a pasto, el vestuario, defender a mi país, y los momentos que me hizo vivir el fútbol son cosas que no se comparan con absolutamente nada.

Me da mucha nostalgia repasar cada momento de mi carrera.

Defiendo cada camiseta que me pongo como si fuera la última vez que la voy a usar. Así lo vivo, así me criaron y así será hasta el último día que salga a una cancha. Ese es el respeto y ejemplo que tengo para darles a cada hincha y cada persona que me sigue y acompaña a lo largo de tantos años.

A veces da miedo soñar en cosas casi inalcanzables. Pero la inocencia de un niño que jugaba en un barrio llamado Sarandí, hasta al hombre que le dieron la posibilidad de ponerle la camiseta número 7 de mi país, estuvo motivado por ser campeón del mundo. Por eso hoy me siento tan orgulloso de todos estos años.

Gracias a cada uno de todos los que me acompañaron en esta gran aventura que todavía le quedan muchas hojas por escribir. Vamos por más. Rodrigo".