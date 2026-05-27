Los 26 de Lionel Scaloni: la tajante decisión con los 10 jugadores que tienen molestias
El entrenador se encuentra ultimando la lista para el Mundial 2026, y no se descartan bajas sensibles por cuestiones físicas,
El director técnico Lionel Scaloni tomó la decisión de postergar la entrega de la lista definitiva de 26 convocados debido a un panorama médico alarmante: una seguidilla de futbolistas clave arrastra diversas complicaciones físicas y el cuerpo técnico quiere evaluarlos hasta el último segundo.
La cuenta regresiva para el debut en el Mundial 2026 entró en su etapa más crítica, pero en el búnker de la Selección Argentina reina la incertidumbre.
La preocupación no es menor, ya que la enfermería albiceleste está colmada de nombres que forman parte de la columna vertebral del equipo campeón del mundo.
"Hay casi 10 jugadores que llegan con molestias", advirtió el periodista Diego Monroig, exponiendo la magnitud de un problema que encendió las alarmas en el predio de Ezeiza.
Los nombres que preocupan al cuerpo técnico de la Selección Argentina
La lista de futbolistas que se encuentran "tocados" y bajo la estricta lupa de los kinesiólogos incluye a referentes de la defensa, el mediocampo y el ataque:
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Emiliano "Dibu" Martínez y Cristian "Cuti" Romero, dos pilares insustituibles en la estructura trasera.
Los laterales Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, dejando los carriles defensivos en una situación de extrema debilidad.
El zaguero Lisandro Martínez.
En el plano ofensivo y de gestación, el juvenil Nico Paz, el extremo Nicolás González y el delantero Julián Álvarez.
Todos ellos arrastran el desgaste de un final de temporada europeo asfixiante y sus cuerpos empezaron a pasar factura en el momento menos oportuno.
La decisión de Lionel Scaloni: exigencia al límite y el que no esté al 100% se baja
Ante este escenario, el entrenador santafesino ya le transmitió un mensaje claro y contundente al grupo: no habrá lugares asegurados por "portación de apellido" o historia si el físico no responde. Scaloni busca evitar a toda costa lo ocurrido en la antesala de Qatar 2022, donde tuvo que desafectar a futbolistas a pocos días del debut por no estar en óptimas condiciones.
"Lionel Scaloni va a exigir al máximo a los jugadores en los entrenamientos antes del debut en el Mundial y aquellos que no estén al 100% serán eliminados de la plantilla", sentenció Monroig sobre la postura inflexible que adoptará el DT.
Los próximos entrenamientos formales y las pruebas de alta intensidad en el campo de juego serán el examen final. Aquel futbolista que muestre el más mínimo dolor o limitación física quedará automáticamente fuera de la nómina, abriéndole paso a las sorpresas de la prelista que esperan agazapadas su oportunidad de subirse al avión mundialista.
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