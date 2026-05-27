Los 26 de Lionel Scaloni: la tajante decisión con los 10 jugadores que tienen molestias

Los nombres que preocupan al cuerpo técnico de la Selección Argentina

La lista de futbolistas que se encuentran "tocados" y bajo la estricta lupa de los kinesiólogos incluye a referentes de la defensa, el mediocampo y el ataque:

Emiliano "Dibu" Martínez y Cristian "Cuti" Romero , dos pilares insustituibles en la estructura trasera.

Los laterales Nahuel Molina , Gonzalo Montiel y Marcos Acuña , dejando los carriles defensivos en una situación de extrema debilidad.

El zaguero Lisandro Martínez .

En el plano ofensivo y de gestación, el juvenil Nico Paz, el extremo Nicolás González y el delantero Julián Álvarez.

Todos ellos arrastran el desgaste de un final de temporada europeo asfixiante y sus cuerpos empezaron a pasar factura en el momento menos oportuno.

La decisión de Lionel Scaloni: exigencia al límite y el que no esté al 100% se baja

Ante este escenario, el entrenador santafesino ya le transmitió un mensaje claro y contundente al grupo: no habrá lugares asegurados por "portación de apellido" o historia si el físico no responde. Scaloni busca evitar a toda costa lo ocurrido en la antesala de Qatar 2022, donde tuvo que desafectar a futbolistas a pocos días del debut por no estar en óptimas condiciones.

"Lionel Scaloni va a exigir al máximo a los jugadores en los entrenamientos antes del debut en el Mundial y aquellos que no estén al 100% serán eliminados de la plantilla", sentenció Monroig sobre la postura inflexible que adoptará el DT.

Los próximos entrenamientos formales y las pruebas de alta intensidad en el campo de juego serán el examen final. Aquel futbolista que muestre el más mínimo dolor o limitación física quedará automáticamente fuera de la nómina, abriéndole paso a las sorpresas de la prelista que esperan agazapadas su oportunidad de subirse al avión mundialista.