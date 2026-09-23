Polémica en Costa Rica: Batista explicó por qué no convocó a Keylor Navas y su reacción sorprendió

La declaración generó repercusión porque el arquero quedó fuera de una convocatoria importante para Costa Rica. Sin embargo, el entrenador también dejó abierta la posibilidad de que Navas vuelva a ser considerado en el futuro.

El Bocha remarcó el respeto que mantiene por la carrera del guardameta y su importancia para el fútbol costarricense. “Él merece mi respeto”, afirmó el entrenador, quien también explicó que para este comienzo de ciclo decidió apostar por otras alternativas para el puesto.

La particular encuesta que publicó Navas

Pocas horas después de las declaraciones, Navas utilizó sus historias de Instagram para publicar una encuesta que rápidamente generó comentarios. El arquero escribió: “Si usted tiene algo importante que decir...” y ofreció dos posibilidades para responder: “Llama directamente” o “Manda un mensaje”.

La publicación no mencionó en ningún momento a Batista ni a la selección de Costa Rica. Tampoco afirmó expresamente que la encuesta estuviera relacionada con la explicación brindada por el entrenador. Sin embargo, la cercanía temporal entre ambas situaciones hizo que distintos medios costarricenses interpretaran el mensaje como una posible respuesta indirecta a las declaraciones del técnico.

¿Cuándo habían hablado Batista y Navas?

Según la información difundida desde Costa Rica, el último contacto telefónico entre el entrenador y el arquero se produjo el 18 de marzo. En aquella conversación, ambos habían acordado volver a comunicarse en otro momento. Ese contacto, de acuerdo con lo informado posteriormente, todavía no se había producido cuando Batista confeccionó la lista para la Liga de Naciones de Concacaf.

El entrenador explicó que durante su viaje a México intentó acercarse nuevamente al futbolista mediante un mensaje, aunque no obtuvo respuesta. Esa fue precisamente la situación que Batista decidió hacer pública al ser consultado sobre la ausencia de Navas.