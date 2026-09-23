Quique Sacco confirmó su candidatura a presidente de Independiente: "Llegó el momento"

Sacco recordó además el Independiente que conoció durante su infancia y adolescencia, asociado en su discurso a los grandes logros deportivos y a la participación en competencias internacionales.

A partir de allí, planteó sus críticas sobre la situación actual de la institución: “Desde hace muchísimos años que Independiente comete los mismos errores, acumula problemas, improvisa y toma decisiones equivocadas o al menos decisiones que no comparto o que no compartimos”, sostuvo.

El candidato agregó que el presente del club le genera preocupación y utilizó términos como tristeza y bronca para describir sus sensaciones. Su discurso electoral se centró, de esta manera, en la necesidad de modificar la manera en que se administra Independiente y en incorporar nuevos nombres a la vida institucional.

El proyecto del Movimiento Independiente Auténtico

Durante la presentación de su espacio, aseguró que se trata de un grupo de socios que participa por primera vez en la política interna del club. “Independiente necesita un cambio rotundo, una renovación total, un aire nuevo y fresco. Llegó el momento de involucrarme y de involucrarnos. No puedo ni podemos quedarnos mirando desde afuera”, afirmó.

El periodista explicó que su agrupación pretende dedicar tiempo completo a la institución y destacó que el grupo comenzó a prepararse hace más de un año. Según detalló, el equipo que lo acompaña reúne perfiles vinculados con diferentes áreas. Entre ellas mencionó el fútbol, la ciencia aplicada al deporte, la innovación y la economía.

“Tenemos un equipo con perfiles idóneos en el fútbol, en la ciencia aplicada al deporte, en la innovación y también en la economía. Tenemos un proyecto con planificación y gestión”, señaló. También adelantó que una de las próximas etapas de su campaña será recorrer distintos espacios para encontrarse con socios e hinchas, escuchar sus inquietudes y presentar las propuestas del espacio.

En su presentación, buscó utilizar esa experiencia como parte de la identidad del espacio que encabeza y sostuvo que su objetivo es trasladar una mirada profesional a la conducción de Independiente. “Y lo más importante, sabemos cómo y qué Independiente construir”, aseguró. El candidato cerró su mensaje convocando a los socios y simpatizantes a participar de la discusión electoral y sintetizó su propuesta bajo una frase que pretende identificar a su agrupación: “Un nuevo Independiente para volver a ganar”.

¿Quiénes competirán en las elecciones de Independiente?

La candidatura de Sacco se suma a un escenario electoral que comenzó a tomar forma en Independiente. Entre los nombres que también aparecen vinculados a la contienda se encuentran Daniel Bertoni y Luciano Nakis, quienes ya manifestaron sus respectivas intenciones de competir.

El proceso todavía tiene aspectos institucionales por definir. Según la información publicada recientemente, el cronograma electoral quedará establecido después de la Asamblea prevista para el 29 de septiembre, por lo que la fecha definitiva de los comicios aún no estaba confirmada al momento del anuncio de Sacco.

La candidatura representa un nuevo paso en la relación de Sacco con el mundo deportivo. El periodista tuvo una extensa carrera en medios y durante años estuvo al frente de espacios vinculados al fútbol. También tuvo experiencias en el ámbito dirigencial y de gestión deportiva, entre ellas su paso por la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), además de desempeñarse posteriormente en el área de contenidos de TNT Sports.