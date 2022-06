Fernando Niembro sube la apuesta: "Uno se puede enamorar de una chica de 17 años..."

"No se enamoren del VAR, por favor. Hagan jugar el partido rápido, fue clarita la jugada. No sé si en Ezeiza (donde están la cabinas del VAR) se aburren y quieren participar o qué", lanzó Niembro, y no conforme, agregó: "Ojo que yo soy defensor del VAR a muerte, es necesario en el fútbol argentino, pero el problema es creer que (el VAR) es una chica de 17 años".

La frase generó un fuerte revuelo en las redes sociales, por lo que el comentarista fue consultado por un medio, donde lejos de disculparse o hacer autocrítica, ratificó sus dichos y hasta subió la apuesta.

"No tengo la menor idea de lo que se está diciendo. Uno se puede enamorar de una chica de 17 años, ¿cuál es el problema? No es menor de edad. Si se puede votar desde los 16. No tengo ningún comentario para hacer", respondió Fernando Niembro según Olé.