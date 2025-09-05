Ferrari homenajea a Niki Lauda en Monza a 50 años de su primer título: los detalles

FERRARI NICKI LAUDA

El homenaje trasciende lo estético: en 1975 Ferrari rompió una sequía de once años sin campeonatos y abrió una etapa dorada que incluyó tres títulos de constructores más entre 1976 y 1979, además de las coronas de pilotos de 1977 (con Lauda nuevamente) y 1979, conquistada por Jody Scheckter.

Para completar la escenografía retro, la indumentaria del equipo también se adaptará a la ocasión. Habrá predominio de azul, el regreso de un antiguo escudo del Cavallino Rampante y atuendos que recrean el look de los ’70. Leclerc y Hamilton vestirán monos, cascos y botas que trasladarán a los fanáticos a aquella década de cambios profundos y conquistas inolvidables para Ferrari.