Vélez vs. Central Córdoba, por la Supercopa Argentina 2025: hora, formaciones y TV
El Fortín, campeón de la Liga Profesional 2024, y el Ferroviario, último ganador de la Copa Argentina, se medirán en Rosario por la duodécima edición.
La Supercopa Argentina 2025 tendrá un duelo apasionante entre Vélez Sarsfield y Central Córdoba de Santiago del Estero. El partido se disputará el sábado a las 16 en el Estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, y enfrentará a los dos últimos campeones de torneos nacionales: el Fortín se consagró en la Liga Profesional 2024, mientras que el Ferroviario se coronó en la Copa Argentina 2024.
Los de Villa Luro buscarán su 19° campeonato reconocido por la AFA y su segundo título en la Supercopa, tras haber vencido a Arsenal en la edición 2013. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega en gran momento: acumula cuatro victorias consecutivas, se prepara para disputar los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Racing y solamente sufrió una derrota en el semestre.
“Tenemos un plantel como para aspirar a ser campeón”, afirmó el DT en la previa del encuentro, mostrando confianza en su plantilla. Además, el Fortín ya sumó un título este año, tras ganar la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata, y buscará coronar otra temporada positiva con un nuevo trofeo.
Por su parte, el conjunto santiagueño llega motivado y con buen rendimiento en sus últimos compromisos. El Ferroviario, que pelea por su segunda estrella en la historia del club, ganó sus últimos dos encuentros por 3-0 ante Belgrano y 2-0 frente a Estudiantes, lo que le permite arribar a la final con un envión anímico importante.
“Queremos ganar esta final. Me gusta que mi equipo compita”, declaró el entrenador Omar De Felippe en la última conferencia de prensa antes del duelo, dejando en claro su ambición de conquistar otro título.
El choque promete ser intenso, con dos equipos que llegan en gran forma y que buscarán sumar otro trofeo a sus vitrinas. Los fanáticos podrán seguir la final por televisión y de manera online, mientras que el Gigante de Arroyito se prepara para recibir a los hinchas de ambos equipos en una tarde que promete emociones y espectáculo futbolístico.
El partido marcará un nuevo capítulo en la historia reciente de la Supercopa Argentina, con un duelo que combina presente exitoso, rivalidad reciente y la chance de que ambos clubes añadan un trofeo más a sus palmarés.
Vélez vs. Central Córdoba: probables formaciones
- Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aáron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perello, Matías Vera, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.
Vélez vs. Central Córdoba: otros datos
- Hora: 16:00.
- Estadio: Gigante de Arroyito.
- Árbitro: Facundo Tello.
- VAR: Nicolás Lamolina.
- TV: ESPN.
