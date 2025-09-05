Vélez vs. Central Córdoba, por la Supercopa Argentina 2025: hora, formaciones y TV

“Queremos ganar esta final. Me gusta que mi equipo compita”, declaró el entrenador Omar De Felippe en la última conferencia de prensa antes del duelo, dejando en claro su ambición de conquistar otro título.

velez (1)

El choque promete ser intenso, con dos equipos que llegan en gran forma y que buscarán sumar otro trofeo a sus vitrinas. Los fanáticos podrán seguir la final por televisión y de manera online, mientras que el Gigante de Arroyito se prepara para recibir a los hinchas de ambos equipos en una tarde que promete emociones y espectáculo futbolístico.

El partido marcará un nuevo capítulo en la historia reciente de la Supercopa Argentina, con un duelo que combina presente exitoso, rivalidad reciente y la chance de que ambos clubes añadan un trofeo más a sus palmarés.

central cordoba

Vélez vs. Central Córdoba: probables formaciones

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aáron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aáron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Fernando Martínez, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perello, Matías Vera, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Vélez vs. Central Córdoba: otros datos

Hora: 16:00.

16:00. Estadio: Gigante de Arroyito.

Gigante de Arroyito. Árbitro: Facundo Tello.

Facundo Tello. VAR: Nicolás Lamolina.

Nicolás Lamolina. TV: ESPN.