Ferro de General Pico: detuvieron a ocho jugadores tras los incidentes con los árbitros

Huracán había perdido 0-3 en la ida y necesitaba ganar por tres para igualar. Leonel Navarro abrió el marcador de penal a los 12 minutos. Axel Mussarella empató para Ferro sobre el cierre del primer tiempo, pero Navarro volvió a adelantar al local enseguida.

Ferro jugaba con diez desde los 25 minutos, por la expulsión de Piccinini. En el complemento, Linares marcó el 3-1 a los 61 y Agudiak puso el 4-1 a los 86, que igualaba la serie. En el cuarto de los siete minutos de adición, el mismo Agudiak hizo el 5-1 y dejó el global 5-4. Con esa clasificación, Huracán jugará las finales de la Región Pampeana Sur ante Racing.