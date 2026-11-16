Ferro de General Pico: detuvieron a ocho jugadores tras los incidentes con los árbitros
Ocho futbolistas y miembros del cuerpo técnico de Ferro de General Pico quedaron detenidos tras caer 5-1 con Huracán de Ingeniero White en el Regional.
Ocho jugadores de Ferro Carril Oeste de General Pico y al menos un integrante del cuerpo técnico quedaron detenidos tras los incidentes al final del partido contra Huracán de Ingeniero White, por el Torneo Regional Federal Amateur. El equipo pampeano perdió 5-1, quedó eliminado y, según los reportes, sus futbolistas persiguieron y presuntamente agredieron a la terna arbitral.
Qué pasó con los jugadores de Ferro de General Pico
La delegación fue trasladada a una comisaría de Ingeniero White, en Bahía Blanca, donde permanecía incomunicada. Lo confirmó Alejandro Paredes, colaborador del club, en diálogo con TN. Contó que tenía contabilizados ocho jugadores y a integrantes del cuerpo técnico, y resumió la situación así: “Todos detenidos, incomunicados”. El propio club difundió imágenes de la delegación al entrar a la dependencia policial.
Ferro de General Pico: detuvieron a ocho jugadores tras los incidentes con los árbitros
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El partido se jugó a puertas cerradas. Los incidentes empezaron después del quinto gol de Huracán, convertido por Iván Agudiak a los 94 minutos, que definió la serie. Según el relato de TN, los jugadores de Ferro persiguieron al árbitro Lautaro Paletta y a sus asistentes. El segundo asistente, Mauro Cejas, fue arrinconado y agredido. Paletta corrió al vestuario para protegerse, mientras apenas un efectivo policial intentaba frenar la situación.
Desde Ferro denunciaron un arbitraje escandaloso y sostienen que el gol decisivo fue en posición adelantada. Por ahora no se conoce un descargo del club sobre la agresión.
Huracán había perdido 0-3 en la ida y necesitaba ganar por tres para igualar. Leonel Navarro abrió el marcador de penal a los 12 minutos. Axel Mussarella empató para Ferro sobre el cierre del primer tiempo, pero Navarro volvió a adelantar al local enseguida.
Ferro jugaba con diez desde los 25 minutos, por la expulsión de Piccinini. En el complemento, Linares marcó el 3-1 a los 61 y Agudiak puso el 4-1 a los 86, que igualaba la serie. En el cuarto de los siete minutos de adición, el mismo Agudiak hizo el 5-1 y dejó el global 5-4. Con esa clasificación, Huracán jugará las finales de la Región Pampeana Sur ante Racing.
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