A horas de jugar con Boca, el presidente de Vasco da Gama terminó en el hospital: qué le pasó

Un ídolo histórico que asumió la presidencia en 2024

Pedrinho es una de las figuras más reconocidas de la historia de Vasco da Gama. Durante su etapa como futbolista, fue parte del equipo que conquistó la Copa Libertadores de 1998 y también celebró títulos del Brasileirao y la Copa Mercosur de 2000, además de varias conquistas regionales.

En enero de 2024 asumió la presidencia de la institución y comenzó una nueva etapa vinculada al club desde la dirigencia. En la conducción comparte espacio con Felipe y Edmundo, otros exjugadores identificados con los años más exitosos de Vasco.

Ahora, el equipo tiene la oportunidad de alcanzar por primera vez la final de la Copa Sudamericana. Después de imponerse por 1-0 en La Bombonera, el conjunto brasileño avanzará si evita la derrota en la revancha ante Boca.

Adson puso el 1-0 de Vasco da Gama ante Boca en la Bombonera

A qué hora juegan Vasco da Gama y Boca esta noche

Vasco y Boca se enfrentan este martes, desde las 21:30, en el estadio Maracaná, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro será televisado por ESPN y DSports y contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, mientras que Juan Soto estará a cargo del VAR.

El conjunto brasileño se impuso por 1-0 en el partido de ida disputado en La Bombonera, gracias al gol de Adson, y llega con ventaja a la definición de la serie. De esta manera, el club de la Ribera está obligado a revertir el resultado para mantener vivo el sueño de conquistar el certamen continental y meterse en la final.