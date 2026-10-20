A horas de jugar con Boca, el presidente de Vasco da Gama terminó en el hospital: qué le pasó
Pedrinho, mandatario del conjunto brasileño, fue diagnosticado con celulitis facial y recibió atención médica en Río de Janeiro antes del duelo con el Xeneize.
Vasco da Gama afrontará la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 ante Boca con una ausencia importante fuera de la cancha. Pedrinho, presidente e ídolo del club brasileño, fue diagnosticado con celulitis facial y no estaría presente en el Maracaná para acompañar al equipo en la búsqueda de la clasificación a la final.
El dirigente acudió este martes por la mañana a un hospital de Barra de Tijuca, en Río de Janeiro, debido a una importante hinchazón en el rostro. Tras ser evaluado, los médicos determinaron que padecía una infección bacteriana que afecta la piel y los tejidos más profundos de la cara.
Aunque el cuadro no sería de gravedad, Pedrinho recibió medicación para controlar la inflamación y la recomendación de guardar reposo. Por ese motivo, su presencia en el estadio quedó en duda para un encuentro decisivo en la temporada del conjunto carioca.
¿Qué es la celulitis facial y cómo afecta a Pedrinho?
La celulitis facial es una infección bacteriana que puede provocar hinchazón, enrojecimiento, dolor y fiebre en la zona afectada. El tratamiento suele incluir antibióticos y seguimiento médico para evitar que la infección se extienda.
En el caso del presidente de Vasco, la atención rápida fue importante para iniciar el tratamiento y controlar la evolución del cuadro. Según la información difundida, no se trataría de una situación grave, aunque la indicación médica impediría que asistiera al partido si necesita mantener el reposo.
Un ídolo histórico que asumió la presidencia en 2024
Pedrinho es una de las figuras más reconocidas de la historia de Vasco da Gama. Durante su etapa como futbolista, fue parte del equipo que conquistó la Copa Libertadores de 1998 y también celebró títulos del Brasileirao y la Copa Mercosur de 2000, además de varias conquistas regionales.
En enero de 2024 asumió la presidencia de la institución y comenzó una nueva etapa vinculada al club desde la dirigencia. En la conducción comparte espacio con Felipe y Edmundo, otros exjugadores identificados con los años más exitosos de Vasco.
Ahora, el equipo tiene la oportunidad de alcanzar por primera vez la final de la Copa Sudamericana. Después de imponerse por 1-0 en La Bombonera, el conjunto brasileño avanzará si evita la derrota en la revancha ante Boca.
A qué hora juegan Vasco da Gama y Boca esta noche
Vasco y Boca se enfrentan este martes, desde las 21:30, en el estadio Maracaná, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro será televisado por ESPN y DSports y contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, mientras que Juan Soto estará a cargo del VAR.
El conjunto brasileño se impuso por 1-0 en el partido de ida disputado en La Bombonera, gracias al gol de Adson, y llega con ventaja a la definición de la serie. De esta manera, el club de la Ribera está obligado a revertir el resultado para mantener vivo el sueño de conquistar el certamen continental y meterse en la final.
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