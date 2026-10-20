Escándalo: Nicolás Ramírez denunció amenazas en el entretiempo de Huracán-Gimnasia
El juez detalló en su informe que dirigentes del Globo increparon al cuerpo arbitral, golpearon la puerta del vestuario e intentaron ingresar por la fuerza tras el primer tiempo.
Un grave episodio de violencia e intimidación sacudió el desarrollo del encuentro entre Huracán y Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Clausura. El árbitro principal del cotejo, Nicolás Ramírez, elevó un duro informe en el que denunció apremios, insultos y amenazas por parte de autoridades del club de Parque Patricios durante el descanso del partido, situación que derivó en que el entretiempo se demorase más de 20 minutos.
Según consta en el reporte oficial filtrado tras el encuentro, los incidentes comenzaron ni bien finalizó la primera etapa. "En el retorno al vestuario de árbitros, autoridades del equipo local se encontraban en proximidad al ingreso, quienes comenzaron a increparnos con protestas airadas en desacuerdo con decisiones arbitrales", precisó Ramírez sobre el hostigamiento inicial recibido en los pasillos internos del Estadio Tomás Adolfo Ducó.
Escándalo en el entretiempo de Huracán vs Gimnasia: Nicolás Ramírez denunció graves amenazas
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La tensión se incrementó considerablemente cuando los jueces se resguardaron en su recinto privado. "Luego de ingresar el equipo arbitral al vestuario, golpearon en reiteradas oportunidades la puerta queriendo ingresar. Antes de regresar al segundo tiempo, se acerca personal policial anunciando que el vicepresidente del club local (David Garzón) quería ingresar a conversar. No autorizamos el ingreso a nadie y en disconformidad comenzaron a insultar y amenazar desde la zona de ingreso al campo de juego", detalló el colegiado sobre el accionar de la dirigencia del Quemero.
El escándalo denunciado por Ramírez quedará en manos del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de los organismos de seguridad deportiva de la Ciudad de Buenos Aires. Tras la gravedad de las imputaciones vertidas en el acta arbitral, Huracán se expone a severas sanciones institucionales que podrían incluir duras multas económicas, la clausura de su estadio o la quita de puntos en el certamen local.
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