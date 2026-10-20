Escándalo: Nicolás Ramírez denunció amenazas en el entretiempo de Huracán-Gimnasia

La tensión se incrementó considerablemente cuando los jueces se resguardaron en su recinto privado. "Luego de ingresar el equipo arbitral al vestuario, golpearon en reiteradas oportunidades la puerta queriendo ingresar. Antes de regresar al segundo tiempo, se acerca personal policial anunciando que el vicepresidente del club local (David Garzón) quería ingresar a conversar. No autorizamos el ingreso a nadie y en disconformidad comenzaron a insultar y amenazar desde la zona de ingreso al campo de juego", detalló el colegiado sobre el accionar de la dirigencia del Quemero.