Boca vuelve al Maracaná: los cuatro sobrevivientes de la final de la Copa Libertadores 2023

Nicolás Figal y Leandro Brey, en tanto, estarían entre los suplentes, mientras que Javier García también viajó a Brasil con la delegación. Los tres completan la lista de jugadores que permanecen en el club desde aquella campaña.

Un plantel renovado y otra oportunidad internacional

La diferencia entre los dos equipos refleja los cambios que atravesó Boca durante los últimos años. En 2023, el Xeneize llegó a la final después de superar distintas instancias eliminatorias, incluida una dramática serie de semifinales ante Palmeiras que se definió por penales.

Sin embargo, la derrota en tiempo suplementario frente a Fluminense frustró el sueño de la séptima Libertadores y dejó una marca en el club. Ahora, el objetivo es diferente, pero la exigencia vuelve a ser máxima. Boca necesita revertir el resultado de la ida ante Vasco da Gama para conseguir el boleto a la final de la Sudamericana.

La Bestia será el único titular que ya vivió una definición decisiva en el Maracaná con la camiseta de Boca. Figal, Brey y García, por su parte, acompañarán al equipo desde roles secundarios en una noche que puede marcar un nuevo capítulo en la historia internacional del club.