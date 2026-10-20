Boca vuelve al Maracaná: los cuatro sobrevivientes de la final de la Copa Libertadores 2023
Casi tres años después de la derrota ante Fluminense, el Xeneize regresa al mítico estadio para buscar la clasificación a la final de la Sudamericana.
Boca volverá a jugar en el Maracaná con el objetivo de revertir la serie frente a Vasco da Gama y meterse en la final de la Copa Sudamericana 2026. El escenario trae recuerdos difíciles para el Xeneize, que sufrió allí una de las derrotas más dolorosas de su historia reciente.
El último partido del conjunto azul y oro en ese estadio fue el 4 de noviembre de 2023, cuando cayó por 2-1 ante Fluminense en la definición de la Copa Libertadores. Aquel resultado dejó al equipo dirigido por Jorge Almirón sin la posibilidad de conquistar su séptima corona continental.
Desde entonces, el plantel atravesó una profunda renovación. Solo cuatro futbolistas que formaron parte de aquella final continúan en Boca: Miguel Merentiel, Nicolás Figal, Leandro Brey y Javier García.
Boca en el Maracaná: Merentiel, el único que repetiría como titular
De los cuatro sobrevivientes, Miguel Merentiel será quien tenga mayor protagonismo en la revancha contra Vasco da Gama. El delantero uruguayo, que ya integraba el equipo en la final de 2023, sería el único que repetiría como titular en el regreso al Maracaná.
Su presencia representa un vínculo directo entre aquella definición de la Libertadores y el desafío internacional que Boca afronta en la actualidad.
Nicolás Figal y Leandro Brey, en tanto, estarían entre los suplentes, mientras que Javier García también viajó a Brasil con la delegación. Los tres completan la lista de jugadores que permanecen en el club desde aquella campaña.
Un plantel renovado y otra oportunidad internacional
La diferencia entre los dos equipos refleja los cambios que atravesó Boca durante los últimos años. En 2023, el Xeneize llegó a la final después de superar distintas instancias eliminatorias, incluida una dramática serie de semifinales ante Palmeiras que se definió por penales.
Sin embargo, la derrota en tiempo suplementario frente a Fluminense frustró el sueño de la séptima Libertadores y dejó una marca en el club. Ahora, el objetivo es diferente, pero la exigencia vuelve a ser máxima. Boca necesita revertir el resultado de la ida ante Vasco da Gama para conseguir el boleto a la final de la Sudamericana.
La Bestia será el único titular que ya vivió una definición decisiva en el Maracaná con la camiseta de Boca. Figal, Brey y García, por su parte, acompañarán al equipo desde roles secundarios en una noche que puede marcar un nuevo capítulo en la historia internacional del club.
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