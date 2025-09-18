La Selección Argentina perdió la cima del Ranking FIFA: en qué posición quedó y quién lidera
La derrota de la Scaloneta ante Ecuador derivó en la pérdida del liderazgo, mientras que la Roja de Luis De La Fuente regresó al primer lugar después de más de una década.
La FIFA oficializó este jueves la actualización del Ranking de selecciones, y el movimiento más resonante fue la caída de Argentina del primer puesto tras 895 días de reinado. La derrota de la Scaloneta frente a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas terminó siendo determinante para que el equipo de Lionel Scaloni cediera terreno en la tabla.
España, con una gran racha en las clasificatorias europeas, recuperó la cima después de más de once años, mientras que Francia se acomodó como escolta. El combinado español dirigido por Luis De La Fuente logró dos victorias categóricas fuera de casa: 3-0 ante Bulgaria y 6-0 frente a Turquía.
Esos resultados no solo lo consolidaron en las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial de 2026, sino que también le permitieron sumar los puntos necesarios para volver a lo más alto del ranking, algo que no lograba desde junio de 2014. Francia, por su parte, venció 2-0 a Ucrania y 2-1 a Islandia, lo que le alcanzó para escalar nuevamente al segundo lugar.
El Top 5 actual lo completan Inglaterra, que viene de vencer a Andorra y Serbia con holgura, y Portugal, que hizo lo propio frente a Armenia y Hungría en sus compromisos europeos.
Ahora España lidera el Ranking FIFA y Argentina quedó tercera
En el caso de Argentina, la derrota en Quito cortó la racha positiva y le hizo perder el liderazgo alcanzado en abril de 2023, cuando se le sumaron los puntos de la consagración en el Mundial de Qatar 2022. Desde entonces habían pasado dos años y cinco meses con la Albiceleste en la cima, un período que se convirtió en el quinto más prolongado en la historia de este ranking, solo superado por extensos liderazgos de Brasil, España y Bélgica.
Aunque Scaloni y sus dirigidos lamentan la pérdida del primer puesto, la realidad es que el equipo sigue en los primeros planos y mantiene una base sólida para llegar con confianza al sorteo del Mundial en diciembre. La ilusión de defender la corona en Estados Unidos, México y Canadá se mantiene intacta, aunque ya no con la chapa de número uno en la clasificación mundial.
El Top Ten del Ranking FIFA – Actualización 18/9/25
- España: 1875.37 puntos.
- Francia: 1870.92 puntos.
- Argentina: 1870.32 puntos.
- Inglaterra: 1820.44 puntos.
- Portugal: 1779.55 puntos.
- Brasil: 1761.6 puntos.
- Países Bajos: 1754.17 puntos.
- Bélgica: 1739.54 puntos.
- Croacia: 1714.2 puntos.
- Italia: 1710.06 puntos.
