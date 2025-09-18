La Selección Argentina perdió la cima del Ranking FIFA: en qué posición quedó y quién lidera

Ahora España lidera el Ranking FIFA y Argentina quedó tercera

En el caso de Argentina, la derrota en Quito cortó la racha positiva y le hizo perder el liderazgo alcanzado en abril de 2023, cuando se le sumaron los puntos de la consagración en el Mundial de Qatar 2022. Desde entonces habían pasado dos años y cinco meses con la Albiceleste en la cima, un período que se convirtió en el quinto más prolongado en la historia de este ranking, solo superado por extensos liderazgos de Brasil, España y Bélgica.

Aunque Scaloni y sus dirigidos lamentan la pérdida del primer puesto, la realidad es que el equipo sigue en los primeros planos y mantiene una base sólida para llegar con confianza al sorteo del Mundial en diciembre. La ilusión de defender la corona en Estados Unidos, México y Canadá se mantiene intacta, aunque ya no con la chapa de número uno en la clasificación mundial.

franco mastantuono seleccion

El Top Ten del Ranking FIFA – Actualización 18/9/25

España: 1875.37 puntos. Francia: 1870.92 puntos. Argentina: 1870.32 puntos. Inglaterra: 1820.44 puntos. Portugal: 1779.55 puntos. Brasil: 1761.6 puntos. Países Bajos: 1754.17 puntos. Bélgica: 1739.54 puntos. Croacia: 1714.2 puntos. Italia: 1710.06 puntos.