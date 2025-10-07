FIFA sancionó a Nicolás Otamendi: se perderá el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026
El defensor fue suspendido por una fecha tras su expulsión ante Ecuador en las Eliminatorias y no estará en el estreno de la Selección en el Mundial 2026.
La FIFA confirmó que Nicolás Otamendi recibió una fecha de suspensión por su expulsión ante Ecuador en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, por lo que no podrá disputar el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El defensor del Benfica podrá, sin embargo, estar presente en la próxima Finalissima ante España que estaría pautada para antes del inicio de la Copa del Mundo.
Durante la caída por 1-0 ante la “Tri”, en Guayaquil, el defensor fue expulsado tras cometer una falta sobre Enner Valencia cuando el delantero se dirigía al arco argentino. La jugada fue sancionada con roja directa por el árbitro y dejó a la Selección con un hombre menos en un partido muy complicado. Pese al mal trago, el futbolista del Benfica evitó una sanción más dura: trascendió que podía recibir más de una fecha, pero finalmente la FIFA descartó esa posibilidad y llevó tranquilidad para Lionel Scaloni.
La carta de Nicolás Otamendi tras su último partido de Eliminatorias Sudamericanas
Tras el encuentro, el exfutbolista de Vélez Sarsfield utilizó sus redes sociales para expresar sus sensaciones. “Fue mi primera expulsión con esta camiseta, no fue la tarde”, escribió, al tiempo que destacó: “Me quedo con las Eliminatorias que se hicieron a base de trabajo, entrega y alegría por sobre todas las cosas”.
En su mensaje, el zaguero de 36 años confirmó que fue su último partido de Eliminatorias, y reflexionó: “Para que las cosas salgan bien, uno tiene que venir a disfrutar y saber representar esta camiseta. Orgulloso de este grupo hoy, mañana y siempre”. Sin lugar a dudas que se trata de una despedida de uno de los jugadores más importantes de los últimos años que, luego de tanto sufrir, pudo conseguir todos los títulos con el seleccionado argentino e irse en lo más alto.
