FIFA sancionó a Nicolás Otamendi: se perderá el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

En su mensaje, el zaguero de 36 años confirmó que fue su último partido de Eliminatorias, y reflexionó: “Para que las cosas salgan bien, uno tiene que venir a disfrutar y saber representar esta camiseta. Orgulloso de este grupo hoy, mañana y siempre”. Sin lugar a dudas que se trata de una despedida de uno de los jugadores más importantes de los últimos años que, luego de tanto sufrir, pudo conseguir todos los títulos con el seleccionado argentino e irse en lo más alto.