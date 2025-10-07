La FIFA sancionó a River por incidentes en el Mundial de Clubes: cuánto debe pagar
La FIFA multó al Millonario por incidentes en la competencia de Estados Unidos y exigió un plan de concientización para evitar futuras sanciones.
Mientras intenta recomponerse en el Torneo Clausura luego de la dura caída ante Rosario Central por la fecha 11, River recibió una noticia negativa desde el plano internacional. La FIFA confirmó una multa de 88 mil dólares por diversos incidentes registrados durante su participación en el Mundial de Clubes celebrado en Estados Unidos.
De acuerdo con el informe oficial del organismo que se viralizó en las últimas horas, las infracciones se originaron tanto por el comportamiento de la hinchada del Millonario como por acciones de algunos miembros de la delegación del equpo.
Los motivos de la sanción para River
Entre las faltas enumeradas se destacan los cánticos discriminatorios y las conductas inapropiadas del público. Los reportes mencionan insultos dirigidos al arquero de Monterrey, Esteban Andrada —ex jugador de Boca — y otros cantos xenófobos vinculados a la rivalidad con el clásico adversario.
Además, la FIFA detalló irregularidades como el ingreso de banderas no autorizadas, el lanzamiento de objetos al campo de juego, el encendido de bengalas de humo y el incumplimiento de la norma de no fumar en los estadios.
Posibles consecuencias y medidas de River
Aunque la sanción económica es importante, la FIFA advirtió que podrían aplicarse castigos más severos si el club reincide o no cumple con las medidas correctivas. Entre ellas, se contempla la restricción de público en futuros compromisos internacionales o el cierre parcial del estadio Monumental.
Ante la notificación, la dirigencia del Millonario reconoció los hechos y se comprometió a implementar acciones internas de concientización y educación. El club deberá presentar un plan formal ante la FIFA orientado a erradicar las prácticas discriminatorias y fomentar el respeto entre los hinchas. Cumplir con este protocolo educativo será clave para que el equpo de Núñez evite nuevas sanciones y mantenga su imagen en las competiciones internacionales en el futuro cercano.
