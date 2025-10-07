La FIFA sancionó a River por incidentes en el Mundial de Clubes: cuánto debe pagar

Posibles consecuencias y medidas de River

Aunque la sanción económica es importante, la FIFA advirtió que podrían aplicarse castigos más severos si el club reincide o no cumple con las medidas correctivas. Entre ellas, se contempla la restricción de público en futuros compromisos internacionales o el cierre parcial del estadio Monumental.

Ante la notificación, la dirigencia del Millonario reconoció los hechos y se comprometió a implementar acciones internas de concientización y educación. El club deberá presentar un plan formal ante la FIFA orientado a erradicar las prácticas discriminatorias y fomentar el respeto entre los hinchas. Cumplir con este protocolo educativo será clave para que el equpo de Núñez evite nuevas sanciones y mantenga su imagen en las competiciones internacionales en el futuro cercano.