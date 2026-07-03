¿Nueva cábala? Dibu Martínez recuperó un look icónico antes del duelo con Cabo Verde
El arquero de la Selección Argentina volvió a lucir el diseño con la bandera nacional en el cabello, el mismo que utilizó durante la conquista del Mundial de Qatar 2022.
Las cábalas forman parte del ADN del fútbol argentino y, cuando la Selección Argentina afronta un partido decisivo, cualquier detalle adquiere un significado especial. En la antesala del encuentro frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Emiliano "Dibu" Martínez volvió a ser noticia por una elección estética que despertó inmediatamente el entusiasmo de los hinchas.
El arquero decidió recuperar el mismo look que había exhibido durante la inolvidable campaña que terminó con la obtención del título en Qatar 2022. Como suele hacerlo antes de compromisos importantes, el marplatense pasó por la peluquería para renovar su imagen. Sin embargo, esta vez no eligió un diseño cualquiera.
Además de retocarse el corte de cabello, volvió a incorporar un detalle que ya quedó asociado para siempre a uno de los momentos más gloriosos de la historia del seleccionado argentino: la bandera celeste y blanca pintada sobre el lateral izquierdo de la cabeza. Ese mismo estilo había aparecido durante la fase eliminatoria del Mundial de Qatar y ahora reapareció justo antes del inicio de otra serie de cruces mano a mano.
Las imágenes del nuevo corte fueron compartidas por el estilista encargado del trabajo a través de su cuenta de Instagram y rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales. En pocos minutos, miles de usuarios comentaron la publicación y establecieron una inmediata relación entre el renovado aspecto del arquero y la ilusión de repetir el éxito conseguido cuatro años atrás.
¿El look de Dibu Martínez con la bandera argentina es la nueva cábala?
Para muchos simpatizantes, no se trata simplemente de un cambio de imagen, sino de una tradición que acompaña al guardameta en los momentos más trascendentes de su carrera con la camiseta argentina. El antecedente alimenta esa percepción. Durante el Mundial de Qatar 2022, Dibu estrenó ese mismo diseño en el cabello antes del partido de octavos de final frente a Australia, encuentro que marcó el inicio del camino hacia la tercera estrella.
En esta edición del certamen, el contexto presenta una pequeña diferencia debido al nuevo formato con 48 selecciones participantes, que incorporó una ronda adicional de eliminación directa. Por eso, el arquero eligió recuperar aquella imagen incluso antes, en la previa del compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final frente a Cabo Verde.
La reacción de los hinchas no tardó en hacerse sentir. Las redes sociales se llenaron de mensajes que vincularon el regreso del histórico corte con una nueva cábala rumbo al objetivo de defender el título mundial. Frases como "Volvió el Dibu del Mundial", "La cábala está en marcha" o "Si se hizo ese corte, es por algo" dominaron las publicaciones relacionadas con el arquero durante las horas previas al encuentro.
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