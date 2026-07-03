¿Nueva cábala? Dibu Martínez recuperó un look icónico antes del duelo con Cabo Verde

En esta edición del certamen, el contexto presenta una pequeña diferencia debido al nuevo formato con 48 selecciones participantes, que incorporó una ronda adicional de eliminación directa. Por eso, el arquero eligió recuperar aquella imagen incluso antes, en la previa del compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final frente a Cabo Verde.

La reacción de los hinchas no tardó en hacerse sentir. Las redes sociales se llenaron de mensajes que vincularon el regreso del histórico corte con una nueva cábala rumbo al objetivo de defender el título mundial. Frases como "Volvió el Dibu del Mundial", "La cábala está en marcha" o "Si se hizo ese corte, es por algo" dominaron las publicaciones relacionadas con el arquero durante las horas previas al encuentro.