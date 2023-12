La FIFA amenaza con expulsar a Brasil de las competiciones internacionales: los motivos

El contrapunto que se manifiesta ante FIFA es que el máximo organismo rector del fútbol mundial no acepta en ningún caso y bajo ninguna circunstancia la injerencia de la justicia ordinaria en el área deportiva institucional, por lo que de hecho desconoce la gestión que desde hoy en adelante tendrá que llevar adelante el interventor de la CBF, José Perdiz, quien fue designado para esa función por los Tribunales de Río de Janeiro.

LA CARTA DE FIFA Y EL AVISO PARA BRASIL

"La FIFA y la Conmebol desean enfatizar firmemente que, hasta que dicha misión se lleve a cabo, no se tomará ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas elecciones o convocatorias de elecciones. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que presentar el asunto a su órgano decisorio pertinente para su consideración y decisión, lo que también podría incluir una suspensión", explicaron.